الشرطة, تقتحم, مقبرة, الإسعاف, في, يافا, وسط, غضب, الاهالي,

اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة ، اليوم الثلاثاء، مقبرة الإسعاف الإسلامية في مدينة يافا ، وطوقت المقبرة من كافة الجهات، ومنعت المواطنين العرب من الوصول إليها، فيما يخشى المواطنون من إقدام بلدية "تل أبيب" على نبش القبور، وانتهاك حرمة المقبرة.

وناشد رئيس الهيئة الإسلامية في مدينة يافا المحامي محمد دريعي، الأهالي في يافا بالتوجه إلى المقبرة، والتصدي لاقتحامها، وانتهاك حرمتها.وكانت الهيئة قد أتمت طمر القبور بعد نبشها من قبل "سلطة الآثار" والبلدية، إلا أن الأخيرة أصرت على نبشها، لمشروع تنوي إقامته على أراضيها.