الدكتورة, عالية, القاسم،, رئيسة, للجنة, التحكيم, لمسابقة, الخطيب, الصغير, في, مدينة, عكا, والمنطقة,

في مدينة عكا تم قبل أيام اختيار" الخطيب الصغير" باللغة العربية من بين طلاب المدارس الثانوية والإعدادية في المدينة والجوار وذلك في ختام مسابقة خاصة نظمها نادي الروتاري في المعهد الموسيقى العكي ، تم اختيار الفائزين فيها من قبل لجنة تحكيم خاصة برئاسة الدكتورة عالية القاسم، رئيسة مسار الممتازين في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا، وعضوية الدكتور زياد قزل والأستاذ جريس طنوس وجلال بنا..

وكانت المسابقة قد جرت بمشاركة مدرسة الأمل في عكا ومدرسة ابن سينا الإبتدائية ومدرسة ابن رشد ومدرسة النجاح ومدرسة الرازي من قرية االجديدة- المكر، اضافة الى مدرسة مار يوحنا والكلية الأرثودكسية في مدينة حيفا ، بحضور مديري المدارس المشاركة ورئيس بلدية عكا شلومو لانكري ونائبه ادهم الجمل وأعضاء البلدية بولس نحاس وحسين اسدي وعائشة مرسي ورئيس مجلس الجديدة- المكر سهيل ملحم ، علماً ان المسابقة جرت بمبادرة نادي الروتاري في عكا عدنا حين والمدرسة عنايات عمر من مدرسة الأمل في عكا والتي تولت ايضاً عرافة المسابقة.، كما حضر الحفل عدد من الداعمين وأصدقاء النادي واعضائه في عكا وحيفا وكفر ياسيف والرامة وكرميئيل ونيشر وستيلا مارس.هذا وانتهى الحفل الذي شمل كلمات ترحيبية وفقرات موسيقية بمشاركة طلاب عرب ويهود من مدرسة تيراسنطة في عكا ومدرسة روز وعلياه شنياه ، وعرض دبكة من طلاب مدرسة ابن سينا في قرية المكر، الى اختيار الفائزين في المسابقة من المدارس الابتدائية الذين كانوا كالتالي: أيوب أيوب من مدرسة مار يوحنا في المكان الول تلته الطالبة يمنى بوبو من مدرسة الأمل عكا في المرتبة الثانية والطالبة جنى ذباح من مدرسة النجاح في الجديدة- المكر في المرتبة الثالثة، بينما انتهت مسابقة المدارس الإعدادية والثانوية الى فوز الطالبين مروان سرية وريتا جبارين من الكلية الارثوذكسية بالمرتبتين الأولى والثانية على التوالي.