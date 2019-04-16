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ثانوية كابول : تتويج المشروع التطوعي الطلابي الأول في مركز شنايدر للأطفال‎



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توج المشروع التطوعي الطلابي لمجموعة التهريج الطبي من ثانوية كابول، بإدارة المربي خليل عكري، بفعالية واسعة في مركز شنايدر للأطفال، بمرافقة واشراف مرشد المجموعة المهرج الطبي سرحان محاميد.



وقد شمل البرنامج التعليمي المنفرد، على مشاركة فعالة هي الأولى من نوعها للمجموعة في حملة "تطعيمات" صحية وقائية روتينية، نظمت في عدد من الابتدائيات في القرية وفي مدينة طمرة.


اذ اسهم هذا العمل في التخفيف من وطأة التوتر التي قد تنتاب من يتطعم، وقد تفاعل كل من شارك في اليوم، من طاقم تدريسي وتمريضي، طلاب، مجموعة التهريج، لما في ذلك من تعزيز العمل والأجواء الإيجابية.



وفي حديث للمهرج الطبي والمعالج عن طريق اللعب، سرحان محاميد، حول البرنامج التعليمي والتوعوي، ذكر إنّ "هدف الدورة هو اطلاع الطلاب على اسس عالم التهريج الطبي، بصفته فرع من فروع الطب البديل، حيث يمكن من خلاله المساهمة بشكل فعال في تعزيز الروح الايجابية والمعنويات المرتفعة، خصوصا لدى المرضى الذين يمكثون في المراكز الطبية".


وأردف محاميد، بأنّ "الدّورة التي نظمت العواشر والحوادي عشر للموهوبين، لاقت اهتماما واسعًا من قبل الطلاب، اذ تفاعلوا مع كافة المضامين، وأبدعوا بتطبيقها في مركز شنايدر للأطفال".


اما فيما يخص المشاركة في حملة التطعيمات، فقال : تندرج هذه المشاركة ضمن الأيام التطبيقية للبرنامج التعليمي والتوعوي الهادف الى تعزيز صندوق أدوات الطلاب ومدهم بالآليات الحيوية من عالم التهريج البي والعلاج بالضحك، التي من شأنها الاسهام في مساعدة الطواقم المختلفة بمختلف الميادين والمناسبات.


واختتم، بأنّه "لا شك بأنّ الطلاب سيحصلون على أدوات تعليمية وعلاجية عدة يمكنهم بأن يستغلوها في حياتهم اليومية بمختلف الميادين".




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