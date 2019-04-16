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صور - اغلاق مدخل ام الفحم بعد العثور على جسم مشبوه



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اغلقت الشرطة ظهر اليوم الثلاثاء مدخل مدينة ام الفحم اثر العثور على جسم مشبوه بالشارع.



هذا ويقوم خبير المتفجرات بفحص وتفكيك الجسم المشبوه.


وقامت الشرطة باغلاق المنطقة ومنع الاهالي من الاقتراب




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