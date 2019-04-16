صور - اغلاق مدخل ام الفحم بعد العثور على جسم مشبوه

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هذا ويقوم خبير المتفجرات بفحص وتفكيك الجسم المشبوه.وقامت الشرطة باغلاق المنطقة ومنع الاهالي من الاقتراب

اغلقت الشرطة ظهر اليوم الثلاثاء مدخل مدينة ام الفحم اثر العثور على جسم مشبوه بالشارع.

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