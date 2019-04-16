توما-سليمان, تطالب, المستشار, القضائي, للحكومة, بالتحقيق, مع, نتنياهو, بتهمة, التحريض, ومخالفة, قانون, الانتخابات,

توجهت النائبة عايدة توما - سليمان (الجبهة) برسالة مستعجلة للمستشار القضائي للحكومة، افيحاي مندلبليط، طالبته فيها بفتح تحقيق عاجل في تورّط حزب الليكود ورئيسه، بنيامين نتنياهو، في قضية إدخال كاميرات خفية لمراكز صناديق الاقتراع في البلدات العربية، وجمع فوري للكاميرات والمواد الموثقة بها.

وجاء هذا التوجه في اعقاب ضبط اكثر من ١٣٠٠ كاميرا وجهاز تنصت على اجسام مندوبي الليكود في لجنة الانتخابات في عدة مراكز اقتراع في البلدات العربيّة. وكانت شركة العلاقات العامة "كايزلر عنبار" قد اعترفت بمسؤوليتها عن هذه الحملة بتواطؤ وتمويل حزب الليكود وبعلم مباشر لزعيم الحزب ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.*وقالت توما - سليمان في رسالتها:* "هذه الافعال هي درك في نهج التحريض ومحاولات نزع الشرعية عن المواطنين العرب ووضعهم في خانة المزورين والمخالفين للقانون. كما أن هدفها خلق إستفزازات تولد ردود فعل غاضبة، وجرّنا نحو صدام مع مندوبي لجنة الانتخابات والشرطة، لكنّ شعبنا تحلّى بالمسؤولية وافشل مخطط نتنياهو للحيول دون خروج الناس للتصويت."*وانتقدت توما-سليمان في رسالتها قرار رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي حنن ملتسر، الذي سمح بإستعمال الكاميرات لتسجيلات صوتية خلال سير العمليّة الانتخابيّة* وهو ما يشكّل خرق للحقّ في الخصوصية. وكان ملتسر قد أمر في قرارِه ان يتم ارجاع جميع الكاميرات لنشطاء حزب الليكود واشترط جمعها فقط في حال تقديم شكاوى من قبل الجمهور.*وفي هذا الشأن طالبت توما - سليمان المستشار القضائي للحكومة بإستصدار أمر لجمع جميع الكاميرات التي تم استعمالها والمواد الموثقة بها*، مؤكدة أن قرار القاضي ملتسر بإيداع الكاميرات ومحتواها بأيدي نشطاء الليكود هو بمثابة استمرار لإنتهاك حق الخصوصيّة وسريّة الانتخابات، كما انه يسمح بتشويه الأدلة التي من الممكن استخدامها خلال التحقيق، وعليه يجب جمعها والتحفظ عليها حالًا."*وأنهت توما-سليمان رسالتها مطالبة المستشار القضائي بالشروع المستعجل في عملية الفحص والتحقيق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مباشرة في هذه القضيّة التي لا تحتمل التأجيل.*