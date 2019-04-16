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المالكي: عباس مستعد للقاء نتنياهو دون شروط مسبقة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن الرئيس محمود عباس، على استعداد للقاء رئيس وزارء الاحتلال بنيامين نتنياهو دون شروط مسبقة في حال استضافت موسكو هذا اللقاء.



ونقلت وكالة سبوتنيك  الروسية عن المالكي قوله إن "عباس على استعداد للقاء نتنياهو دون شروط مسبقة في حال استضافت موسكو هذا اللقاء".


وأضاف المالكي "فلسطين سترفض أي اقتراح للتسوية الإسرائيلية الفلسطينية لا يقر باستقلال دولة فلسطين".


وأشار "فلسطين تطالب المحكمة الجنائية الدولية بمناقشة "التهديدات" الأمريكية للجنائية الدولية حيال الدعوة للتحقيق مع إسرائيليين".


وتابع المالكي أن الرئيس عباس قد يزور موسكو في غضون 2-3 أشهر، لكن لم تتم بعد مناقشة التواريخ المحددة من خلال القنوات الدبلوماسية".
 




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