"تهديدات, بالقتل", بسبب, فيديو, مذبحة, المسجدين, بنيوزلندا,

ذكرت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، أن عددا من الأشخاص الذي اتهموا بحيازة أو توزيع التسجيل المصور لمجزرة المسجدين في نيوزيلندا، الشهر الماضي، تلقوا تهديدات بالقتل.

وانتشر تسجيل صور مباشر للمجزرة المروعة التي قتل فيها 50 شخصا، بسرعة على الإنترنت في الساعات الأولى للهجوم.وحذرت السلطات من مغبة مشاركة التسجيل، معتبرة ذلك غير قانوني في نيوزيلندا، في وقت انتشرت موجة اشمئزاز في البلاد.ومثل 6 أشخاص أمام المحكمة الاثنين بتهمة حيازة أو نشر التسجيل للاعتداء المروع في 15 مارس.وقالت المدعية بيب كيوري إن "تهديدات بالقتل وُجهت" ضد عدد من المدعى عليهم، وفقا لما نشره موقع أخبار محكمة كرايست تشيرش.ولم يتم نشر أسماء خمسة من المتهمين الستة بموجب أمر قضائي.