ياسمين, عبدالعزيز, تحمل, مسدس, في, بوستر, “لاخر, نفس”,

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أثارت الفنانة المصرية منة فضالي حالة من الجدل بين محبيها بعدما قامت بنشر صور...
نشرت الممثلة السورية ديما قندلفت صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على احد مواقع...
تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه...
بعد إنتشار أخبار تفيد إنفصال الممثلة بيرين سات عن زوجها الفنان التركي كنان...
بعدما حصل الفنان المغربي سعد لمجرد على حكم بالبراءة من تهمة الاغتصاب، ومحاكمته...
خضعت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي لجلسة تصوير جديدة نشرتها عبر حساباتها على...
كشفت شركة "إيغل فيلمز" المنتجة لمسلسل "الكاتب" الذي من مقرر عرضه ضمن السباق...
تواصل الفنانة اللبنانية إليسا تشويق الجمهور لفيديو كليب أغنيتها "كرهني"،...
تعرض نجم ستار اكاديمي مصطفى مزهر لإختراق حساباته على مواقع التواصل، حيث تمكن...
بعد إتصال هاتفي معها شخصياً، نفت "برنسيسة الغناء العربي" الفنانة ديانا حداد...