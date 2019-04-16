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ياسمين عبدالعزيز تحمل مسدس في بوستر “لاخر نفس”



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز عن الإعلان الدعائي الرسمي لمسلسل “لآخر نفس” وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.




وظهرت ياسمين في البوستر وهي تجلس على كرسي وتحمل مسدسا بينما كان يقف حولها ابطال المسلسل فتحى عبد الوهاب وأحمد صلاح حسنى وأحمد العوضى .

 
 
المسلسل يعرض في شهر رمضان المقبل، وتظهر ياسمين بشخصية مهندسة ديكور تدعى أميرة، فقدت زوجها في أحداث مثيرة ولديها طفلان، وتنقلب حياتها رأساً على عقب.



يشارك في بطولة مسلسل “لاخر نفس” كل من فتحي عبد الوهاب، أحمد العوضي، إيهاب فهمي، محمد عز، أحمد صلاح حسني، ثراء جبيل، هند عبد الحليم، أحمد كمال، حازم إيهاب، هند عبد الحليم، عواطف حلمي، مصطفى حشيش وغيرهم من الممثلين، وتأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، إخراج حسام على، إنتاج شركة سينرجي.




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