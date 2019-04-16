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دراسة: اليوغا تساعد مرضى الشلل الرعاش



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت دراسة جديدة، أن أعراض القلق والاكتئاب لدى المصابين بمرض الشلل الرعاش (باركنسون) قد تقل عندما يمارسون "اليوغا" التي تركز على التأمل وتدريبات التنفس.



ولإجراء الدراسة التي نُشرت في مجلة (جاما نيورولوجي) قسم الباحثون 138 مريضا بالشلل الرعاش إلى مجموعتين شاركت إحداهما في برنامج لليوغا يركز على التأمل.


في غضون ذلك، تلقت المجموعة الأخرى برنامجا للتمارين الرياضية التي تركز على تمارين التمدد وتدريبات المقاومة لتحسين الحركة واستقرار الحالة الصحية.


واستمر البرنامجان لمدة ثمانية أسابيع وكان كل المشاركين في الدراسة من المرضى القادرين على الوقوف والمشي دون عكاز أو الاستعانة بمشايات.


وخلصت الدراسة إلى أن فاعلية اليوغا في تحسين الخلل في الوظائف الحركية كانت مساوية لفاعلية التمارين الرياضية.


لكن من مارسوا اليوغا قلت لديهم بشكل ملحوظ أعراض القلق والاكتئاب ومدى وعيهم بالصعوبات المترتبة على إصابتهم بالمرض.


وعبر المرضى المشاركون في مجموعة اليوغا عن تحسن قدرتهم على الاضطلاع بالأنشطة اليومية رغم مرضهم.


وتقول كبيرة الباحثين في الدراسة، جوجو كوك، من جامعة هونغ كونغ، قبل إجراء الدراسة كنا نعلم أن التمرينات العقلية والجسدية مثل اليوغا وتدريبات الإطالة تحسن الحالة الصحية الجسدية لمرضى باركنسون. لكن الفائدة التي تعود على صحتهم العقلية والنفسية لم تكن معروفة".




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