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الأوقاف الاسلامية تكشف أسباب حريق المصلى المرواني



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كشفت دائرة الأوقاف الاسلامية أسباب اشتعال حريق في منطقة المصلى المرواني في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى مساء أمس.



حيث أوضحت الدائرة في بيان صدر عنها، أن الحريق كان نتيجة عبث الفتيان، مشيدة بطاقم اطفائية المسجد الأقصى المبارك ليقظتهم وحرصهم على مرافق المسجد إذ قاموا بالسيطرة على الحريق.


وأهابت الدائرة بالمصلين القاطنين حول المسجد وفي البلدة القديمة توعية أطفالهم بعدم العبث بالنار وخصوصا داخل المسجد الأقصى المبارك والذي كانت نتيجته احتراق غرفة الحارس في ساحة المرواني، وتنمية حبهم للمسجد الأقصى والحفاظ عليه وحسن الرباط فيه وعدم اللعب أو المس بممتلكاته، فالمسجد الأقصى المبارك أمانة في أعناقنا جميعا.


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