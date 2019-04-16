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نفاذ الحليب العلاجي يهدد أطفال غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن د.علاء حلس مدير صيدلية المستشفيات بوزارة الصحة بغزة عن نفاذ الحليب العلاجي بكافة أنواعه من مستشفيات وزارته، الامر الذي يشكل خطرا حقيقيا على صحة الاطفال المرضى الذين يستفيدون منه منذ الولادة، معتبرا انه شريان حياة لهم.



من جانبه، أكد د. راغب ورش اغا رئيس قسم الجهاز الهضمي بمستشفى الرنتيسي على أن نفاذ انواع الحليب العلاجي يؤثر سلبا على صحة اطفالنا المرضى داخل المستشفى، مشيرا أنهم سيعانون من اسهال مزمن وسوء امتصاص وبالتالي انخفاض أوزارنهم ما يضطرهم الى دخول المستشفى لفترات طويلة.


وأوضح أن الأطفال المرضى يعتمدون على حليب الجلاكتومين بشكل أساسي منذ الولادة ومعرضون للخطر كونهم لا يستفيدون الا من المأكولات الحيوانية كالسمك واللحوم والحليب ودون ذلك سيؤثر على صحتهم العامة.


ونوه الى أن هذا الحليب تحديدا لا يتوفر في السوق الخاص ولا تتوفر له بدائل على الاطلاق علاوة على تكلفته العالية التي تتجاوز المائة دولار.


وأشار الى أن حليب نيوترموجين يعطى للأطفال الذين يعانون من حساسية للبروتين الموجود في الحليب البقري حيث يستفيد منه شريحة كبيرة من الاطفال المرضى، موضحا ان البدائل الموجودة ليست بنفس الكفاءة والجودة، الى جانب نفاذ حليب ايزوميل الذي يحتاجه الاطفال الذين يعانون من سوء امتصاص السكر، وانواع أخرى من الحليب مفقودة من مستشفيات وزارة الصحة بغزة.


تصوير - afp




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