منة, فضالي, تشعل, «أنستجرام», بطلة, جديدة.., صور,

أثارت الفنانة المصرية منة فضالي حالة من الجدل بين محبيها بعدما قامت بنشر صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

منة ظهرت في الصور بملابس كاشفة، حيث ارتدت فستان عاري الظهر يكشف عن جسدها بشكل ملفت، واختارت لها تسريحة شعر بسيطة ووضعت ماكياج ناعم.منة علقت على الصور وكتبت: «لو كنت تستطيع ان تحلم به اذن فأنت تستطيع ان تحققه»، وحصدت عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي أحب طلتها، وأمطرها الفانز بسيل من عبارات الغزل ووصفوها بالأميرة، واعتبر البعض الآخر طلتها جريئة عن المعتاد.منة يعرض لها حاليا مسلسل “قيد عائلي” الذي ينتمي إلى نوعيه الأعمال التي تتضمن 45حلقه، وكان يحمل في السابق عنوان “البيت الأبيض”، وتم تغيره قبل انطلاق تصوير المسلسل بيوم واحد فقط.المسلسل بطولة عدد كبير من النجوم ومنهم عزت العلايلي، بوسي، صلاح عبدالله، ميرفت أمين، ميريهان حسين، ومحمد نجاتي.كما تصور منة فضالي حاليا فيلم «مفلح جدا» في الكويت، وهو أول فيلم كويتي تشارك به، ويشارك معها من مصر الفنان أحمد رزق بجانب نجمين كويتيين.