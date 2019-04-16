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كشفت دراسة جديدة، أن أعراض القلق والاكتئاب لدى المصابين بمرض الشلل الرعاش...
يحرص بعض الناس على أخذ قيلولة، خلال النهار، لكن آخرين يحاولون تفاديها لأنهم يخشون...
من المفترض أن تحمي الستائر التي تفصل أسرّة المرضى في العديد من المستشفيات...
الكلى هي واحدة من أهم أعضاء الجسم البشري. تشمل وظائفها إزالة المياه الزائدة من...
يغمر سائل قاتم اللون ولزج سولفية حتى مستوى العنق لكنها تبتسم قائلة رغم الرائحة...
أفادت دراسة بحثية أجرتها الجمعية الأميركية لأطباء القلب بأن الأشخاص الذين...
يعتقد الكثيرون أن النقود هي أكبر مرتع للبكتيريا والفيروسات يمكن أن نتعامل معه...
كشف فريق دولي من علماء الصين وبريطانيا أن استنشاق دخان النار ليس أقل خطورة من...
قام علماء بتفكيك السرطان قطعة تلو أخرى واكتشفوا نقاطه الضعيفة، في اختراق علمي...
أظهرت دراسة جديدة أن التعرض لثاني أكسيد النيتروجين، المنبعث بشكل رئيس من وسائل...