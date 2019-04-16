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أشاد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول بنجم فريقه محمد صلاح، بعد هدفه...
4 جولات فقط متبقية على نهاية الموسم الكروي الإنجليزي الحالي، والسباق على أشده بين...
حدد مانشستر يونايتد الإنجليزي، قيمة الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط الفريق، في ظل...
يسعى برشلونة ونجمه ليونيل ميسي للتخلص من لعنة الدور ربع النهائي في دوري أبطال...
استذكر، عشاق ليفربول، قبل المباراة التي جمعت "الريدز" مع ضيفه تشلسي، مأساة كارثة...
اعتبر لاعب نادي ريال مدريد داني كارفخال ان اي من لاعبي ريال مدريد لم يكونوا...
نشر رامي عباس وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح تغريدة على"تويتر" أثارت غضب...
أبلغ مسؤولو نادي مانشستر يونايتد وكيل أعمال النجم الفرنسي بول بوغبا أن النادي لن...
يعرف الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، بمدى حبه للسيارات الفاخرة والسوبر...
بدأ ريال مدريد تحركاته الفعلية لتعزيز قوته الهجومية خلال فترة الانتقالات الصيفية...