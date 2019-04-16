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"هاري وميغان ومولودتهما" في صورة خدعت البريطانيين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ردا على القرار الذي اتخذه الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل فيما يتعلق بمولودهما الجديد وعدم التقاط أي صور له، أنتج فريق من المصممين صورا تحاكي الزوجين الملكيين وطفلهما بشكل يقترب جدا من الواقع لدرجة صدمت كثيرا من البريطانيين.



ونشرت صحيفة "صن" صور المحاكاة الطريفة لدوق ودوقة ساسكس عقب ولادة ابنهما أو ابنتهما التي لم تتم بعد، وذلك بعدما أعلن الطرفان، الأسبوع الماضي، أنهما لن يلتقطا أي صورة جماعية خارج مكان الولادة، كما فعلت كاثرين، دوقة كامبريدج.


وتظهر إحدى الصور الأمير هاري وزوجته، التي تحمل طفلة على شكل دمية، أمام باب بناية، تطل على جناح "ليندو وينغ" الفخم، الذي يوفر رعاية من أعلى مستوى للمرضى وأصحاب المواليد الجديدة، وتبلغ تكلفة المبيت فيه 7500 جنيه إسترليني لليلة الواحدة.


وترصد الصور الكوميدية فرحة الوالدين السعيدين بقدوم المولود الملكي، الذي يتوقع أن يكون فتاة، وقد تحمل اسم ديانا، تيمنا بوالدة الأمير هاري.


ووثقت صورة أخرى الأمير هاري وماركل يتسوقان معا في متجر "Smyths Toys"، الشهير من أجل شراء بعض الألعاب والمستلزمات الخاصة بالمولود الجديد.




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