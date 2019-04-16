لافروف:, روسيا, مستمرة, بدعم, فلسطين, وقراراتها,

جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، دعم بلاده غير المشروط لقرارات القيادة الفلسطينية وحق الشعب في تقرير مصيره.

وأشار لافروف لدى استقباله، وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي في العاصمة، موسكو، على هامش أعمال منتدى التعاون العربي الروسي المنعقد حاليا على مدار يومين، إلى أن حل وضع مدينة القدس يكون فقط عبر مفاوضات تفضي إلى اقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، والقدس عاصمة للدولتين، مجددا رفض بلاده للخطوات أحادية الجانب.وأبدى تفهمه للوضع الصعب والدقيق الذي تمر به القيادة الفلسطينية والتحديات التي تواجهها، مشيرا إلى أنه رغم كل ما يحصل الا أن روسيا ملتزمة بقرارات مبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة التي تدعو إلى سلام عادل وحل يرضي جميع الأطراف.ورحب لافروف بزيارة الرئيس محمود عباس المرتقبة إلى روسيا.بدوره، وضع المالكي نظيره الروسي في صورة الأوضاع وتطوراتها على الأرض وما استجد على الساحة السياسية بتشكيل حكومة جديدة، حيث تقدم لافروف بالتهاني للحكومة وتمنى لها التوفيق.ونقل المالكي رسالة شفهية من الرئيس محمود عباس، من خلال الوزير لافروف، للرئيس بوتين عبر فيها عن تقدير فلسطين للدعم المستمر الذي تقدمه روسيا الصديقة للقضية الفلسطينية.كما نقل المالكي رغبة رئيس الوزراء محمد اشتية للوزير لافروف في تطوير التعاون الفلسطيني الروسي في كافة المجالات، بما فيها زيادة التبادل التجاري، والزيارات لرجال الأعمال في البلدين، الى جانب أهمية عمل اللجنة الوزارية المشتركة وضرورة تطوير عملها، إضافة إلى بناء منطقة صناعية روسية في فلسطين.