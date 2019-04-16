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السيطرة على حريق كاتدرائية نوتردام وإخماده جزئياً



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت فرق الإطفاء في باريس "السيطرة" على حريق كاتدرائية نوتردام و"إخماده جزئياً"، بعد ليلة طويلة، تمكن من خلالها من "إنقاذ الهيكل الرئيسي" للكاتدرائية التاريخية في وسط باريس التي اندلع فيها مساء الاثنين حريق ضخم.



وقال المتحدث باسم فرق الإطفاء الليفتنانت كولونيل غابريل بلوس لوكالة فرانس برس، الثلاثاء،  إنه "تمت السيطرة بالكامل على الحريق. لقد أخمد جزئياً، وهناك بؤر لا تزال مشتعلة نعمل على إخمادها".


وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ "الأسوأ تم تجنّبه" في الحريق الذي أدّى إلى انهيار برج الكاتدرائية وسقفها، واعداً بإعادة بناء المعلم التاريخي الذي سبّب احتراقه صدمة وحزناً في العالم أجمع.


ولدى تفقّده كاتدرائية نوتردام "السيدة العذراء" في وسط العاصمة، قال ماكرون وقد بدا عليه التأثّر أمام ألسنة النيران التي كانت لا تزال تلتهم الكنيسة، إنّ "الساعات المقبلة ستكون صعبة". وأضاف "سنعيد بناء نوتردام".


وقال قائد فرق الإطفاء في باريس جان-كلود غالية للصحافيين "يمكننا القول إنّ الهيكل الرئيسي لنوتردام قد تم إنقاذه والمحافظة عليه"، مشيراً إلى أنّ برجي الكاتدرائية الرئيسيين تم الآن انقاذهما على ما يبدو.


بدوره قال وزير الداخلية لوران نونيز إنّ "ضراوة النيران تراجعت"، داعياً في الوقت نفسه إلى "الحذر الشديد" بسبب إمكانية استعارها مجدّداً.


تصوير - afp 




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