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لحظة انهيار برج كاتدرائية نوتردام في باريس بسبب الحريق
2019-04-16 08:40:48
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لحظة انهيار برج كاتدرائية نوتردام في باريس بسبب الحريق
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