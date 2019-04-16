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الرئيس الفرنسي ماكرون يصل كاتدرائية نوتردام
2019-04-16 08:38:55
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شاهد.. الرئيس الفرنسي ماكرون يصل كاتدرائية نوتردام
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