تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-16 11:48:06 الدكتورة عالية القاسم، رئيسة للجنة التحكيم لمسابقة الخطيب الصغير في مدينة عكا والمنطقة |  2019-04-16 11:30:05 صور - اغلاق مدخل ام الفحم بعد العثور على جسم مشبوه |  2019-04-16 11:25:07 توما-سليمان تطالب المستشار القضائي للحكومة بالتحقيق مع نتنياهو بتهمة التحريض ومخالفة قانون الانتخابات |  2019-04-16 11:15:45 المالكي: عباس مستعد للقاء نتنياهو دون شروط مسبقة |  2019-04-16 11:15:11 "تهديدات بالقتل" بسبب فيديو مذبحة المسجدين بنيوزلندا |  2019-04-16 10:53:08 الأوقاف الاسلامية تكشف أسباب حريق المصلى المرواني |  2019-04-16 10:17:33 نفاذ الحليب العلاجي يهدد أطفال غزة |  2019-04-16 10:13:42 لماذا كان من الصعب إخماد حريق كاتدرائية نوتردام؟ |  2019-04-16 10:08:42 علماء يطورون "الملح الجديد".. يضمن المذاق ولا يضر الصحة |  2019-04-16 10:02:54 "هاري وميغان ومولودتهما" في صورة خدعت البريطانيين |  2019-04-16 09:55:08 لافروف: روسيا مستمرة بدعم فلسطين وقراراتها |  2019-04-16 09:11:46 ملياردير فرنسي تعهّد بتقديم مئة مليون يورو لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام |  2019-04-16 08:54:19 السيطرة على حريق كاتدرائية نوتردام وإخماده جزئياً |  2019-04-16 08:30:26 ماذا سيحصل لو توقف فيسبوك عن العمل نهائيا ؟ |  2019-04-16 08:29:33 شيخ الأزهر يعرب عن حزنه تجاه حريق كاتدرائية نوتردام |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ديما قندلفت بإطلالة جريئة مكشوفة البطن - صورة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت الممثلة السورية ديما قندلفت صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها بـ croptop مكشوفة البطن وتنورة قصيرة. وانقسم المتابعون بين مؤيد ومعارض لهذه الصورة حيث اعتبر البعض انها جريئة فيما قال البعض الاخر ان الصورة جميلة جدا واثنوا على رشاقة ديما اللافتة. وحصلت الصورة على أكثر من 54 ألف إعجاب. 



وتبين أنها تشارك في مسلسل "ورد أسود"، تأليف جورج عربجي وإخراج سمير حسين تلعب فيه دور صوفي وهي سيدة أعمال مهمة جداً وتتشارك البطولة مع شخصية "رشيد" التي يؤديها الفنان الجزائري خالد بن عيسى.




كلمات متعلقة

ديما, قندلفت, بإطلالة, جريئة, مكشوفة, البطن, -, صورة,

تابعونــا

ياسمين عبدالعزيز تحمل مسدس في بوستر “لاخر نفس” ياسمين عبدالعزيز تحمل مسدس في بوستر “لاخر نفس” 2019-04-16 | 11:15:09

كشفت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز عن الإعلان الدعائي الرسمي لمسلسل “لآخر...

منة فضالي تشعل «أنستجرام» بطلة جديدة.. صور منة فضالي تشعل «أنستجرام» بطلة جديدة.. صور 2019-04-16 | 10:11:00

أثارت الفنانة المصرية منة فضالي حالة من الجدل بين محبيها بعدما قامت بنشر صور...

لجين عمران برفقة إبنها للمرة الأولى لجين عمران برفقة إبنها للمرة الأولى 2019-04-15 | 17:23:22

تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه...

نفياً لخبر طلاقهما ...زوج بيرين سات يقدم لها هدية قيّمة جدا نفياً لخبر طلاقهما ...زوج بيرين سات يقدم لها هدية قيّمة جدا 2019-04-15 | 15:50:17

بعد إنتشار أخبار تفيد إنفصال الممثلة ​بيرين سات​ عن زوجها الفنان التركي ​كنان...

تطور جديد في قضية اتهام سعد لمجرد بالاغتصاب تطور جديد في قضية اتهام سعد لمجرد بالاغتصاب 2019-04-15 | 15:50:38

بعدما حصل الفنان المغربي سعد لمجرد على حكم بالبراءة من تهمة الاغتصاب، ومحاكمته...

هيفا وهبي تسحر المتابعين بأحدث جلسة تصوير هيفا وهبي تسحر المتابعين بأحدث جلسة تصوير 2019-04-15 | 14:50:40

خضعت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ لجلسة تصوير جديدة نشرتها عبر حساباتها على...

"الكاتب" أول مسلسل عربي يعرض عالمياً تزامناً مع عرضه الأول "الكاتب" أول مسلسل عربي يعرض عالمياً تزامناً مع عرضه الأول 2019-04-15 | 14:15:01

كشفت شركة "إيغل فيلمز" المنتجة لمسلسل "الكاتب" الذي من مقرر عرضه ضمن السباق...

إليسا ترد على من انتقد صورتها على السرير في كليب "كرهني" إليسا ترد على من انتقد صورتها على السرير في كليب "كرهني" 2019-04-15 | 13:30:53

تواصل الفنانة اللبنانية ​إليسا​ تشويق الجمهور لفيديو كليب أغنيتها "كرهني"،...

نجم ستار أكاديمي مصطفى مزهر يتعرض للقرصنة‎ نجم ستار أكاديمي مصطفى مزهر يتعرض للقرصنة‎ 2019-04-15 | 12:39:08

تعرض نجم ستار اكاديمي مصطفى مزهر لإختراق حساباته على مواقع التواصل، حيث تمكن...

ديانا حداد تنفي شائعة وفاة سميرة توفيق باتصال هاتفي ديانا حداد تنفي شائعة وفاة سميرة توفيق باتصال هاتفي 2019-04-15 | 11:08:07

بعد إتصال هاتفي معها شخصياً، نفت "برنسيسة الغناء العربي" الفنانة ديانا حداد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سعيد نفاع عضو الكنيست محكومية السجن بدء سجن جلبواع اعضاء كنيست سفر الى سورياوفاة الشاب سمير قسيس قرية المكر تفجع شابين يافة الناصرة طعن عملية نيتهما اعتقال تمديد محكمة سكين احياء ذكرى النكبة الفلسطينية الطلاب العرب جامعة تل ابيب المدرسة الثانوية التكنولوجية سخنين تخرج تحتفل تخريج الفوج ال 17 مدرسة مدينةسخنين مواطن انقاذ حياة توقف قلبه فجأة ابو يونس طاقم حيان الطبي انعاشه كفركنا مواجهات حرق اطارات اغلاق شارع شرطة ثلوج تعطيل دراسة تساقط حرفيش الجش الجرمق بيت جن قرى الجليل الاعلى حريق تبان تجميع قش دبورية اطفاء نار اندلاع اخماد بيوت القرية اطفائيةمدرسة مار الياس تحتفل تخريج طلابها ثانوية طلاب ثواني عشر حيفا الأسقفية افتتاح العام الدراسي الجامعي كلية طلاب الجديد جامعات كليات عودة كفر ياسيف صاحب كراج ابتزاز تبييض اموال مصادرة 15 ملبون شيكل مسنو عرابة مسني يوم ترفيهي فعاليات فلكلور تراث اسم محمد الاكثر شيوعا بين الاولاد البلاد الاطفال اسرائيل مريم البنات طعن شابين بالغة الخطورة قلنسوة اصابة شرطة شجار جنائية اسعاف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com