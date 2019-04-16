ديما قندلفت بإطلالة جريئة مكشوفة البطن - صورة

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كشفت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز عن الإعلان الدعائي الرسمي لمسلسل “لآخر...
أثارت الفنانة المصرية منة فضالي حالة من الجدل بين محبيها بعدما قامت بنشر صور...
تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه...
بعد إنتشار أخبار تفيد إنفصال الممثلة بيرين سات عن زوجها الفنان التركي كنان...
بعدما حصل الفنان المغربي سعد لمجرد على حكم بالبراءة من تهمة الاغتصاب، ومحاكمته...
خضعت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي لجلسة تصوير جديدة نشرتها عبر حساباتها على...
كشفت شركة "إيغل فيلمز" المنتجة لمسلسل "الكاتب" الذي من مقرر عرضه ضمن السباق...
تواصل الفنانة اللبنانية إليسا تشويق الجمهور لفيديو كليب أغنيتها "كرهني"،...
تعرض نجم ستار اكاديمي مصطفى مزهر لإختراق حساباته على مواقع التواصل، حيث تمكن...
بعد إتصال هاتفي معها شخصياً، نفت "برنسيسة الغناء العربي" الفنانة ديانا حداد...