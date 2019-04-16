ديما قندلفت بإطلالة جريئة مكشوفة البطن - صورة

نشرت الممثلة السورية ديما قندلفت صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها بـ croptop مكشوفة البطن وتنورة قصيرة. وانقسم المتابعون بين مؤيد ومعارض لهذه الصورة حيث اعتبر البعض انها جريئة فيما قال البعض الاخر ان الصورة جميلة جدا واثنوا على رشاقة ديما اللافتة. وحصلت الصورة على أكثر من 54 ألف إعجاب.

وتبين أنها تشارك في مسلسل "ورد أسود"، تأليف جورج عربجي وإخراج سمير حسين تلعب فيه دور صوفي وهي سيدة أعمال مهمة جداً وتتشارك البطولة مع شخصية "رشيد" التي يؤديها الفنان الجزائري خالد بن عيسى.