شيخ, الأزهر, يعرب, عن, حزنه, تجاه, حريق, كاتدرائية, نوتردام,

أعرب شيخ الأزهر، أحمد الطيب عبر تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، الثلاثاء، عن حزنه تجاه الحريق الضخم الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية باريس، مساء الاثنين، ودمر أجزاء كبيرة منها.

وقال الطيب: "أشعر بالحزن تجاه حريق كاتدرائية نوتردام في باريس، هذه التحفة المعمارية التاريخية. قلوبنا مع إخواننا في فرنسا، لهم منا كل الدعم".وكتب حساب الأزهر في تويتر تغريدة شيخ الأزهر باللغتين العربية والفرنسية.وقال المتحدث باسم فرق الإطفاء غابريل بلوس، لوكالة فرانس برس، إنه "تمت السيطرة بالكامل على الحريق. لقد أخمد جزئياً، وهناك بؤر لا تزال مشتعلة نعمل على إخمادها".واندلع الحريق الضخم، الذي لم تعرف أسبابه حتى الساعة، قبيل الساعة السابعة مساء في الكاتدرائية الباريسية التاريخية، وأدت النيران إلى انهيار برج الكاتدرائية التي شيدت بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر والبالغ ارتفاعه 93 مترا.