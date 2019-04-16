تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-16 11:48:06 الدكتورة عالية القاسم، رئيسة للجنة التحكيم لمسابقة الخطيب الصغير في مدينة عكا والمنطقة |  2019-04-16 11:30:05 صور - اغلاق مدخل ام الفحم بعد العثور على جسم مشبوه |  2019-04-16 11:25:07 توما-سليمان تطالب المستشار القضائي للحكومة بالتحقيق مع نتنياهو بتهمة التحريض ومخالفة قانون الانتخابات |  2019-04-16 11:15:45 المالكي: عباس مستعد للقاء نتنياهو دون شروط مسبقة |  2019-04-16 11:15:11 "تهديدات بالقتل" بسبب فيديو مذبحة المسجدين بنيوزلندا |  2019-04-16 10:53:08 الأوقاف الاسلامية تكشف أسباب حريق المصلى المرواني |  2019-04-16 10:17:33 نفاذ الحليب العلاجي يهدد أطفال غزة |  2019-04-16 10:13:42 لماذا كان من الصعب إخماد حريق كاتدرائية نوتردام؟ |  2019-04-16 10:08:42 علماء يطورون "الملح الجديد".. يضمن المذاق ولا يضر الصحة |  2019-04-16 10:02:54 "هاري وميغان ومولودتهما" في صورة خدعت البريطانيين |  2019-04-16 09:55:08 لافروف: روسيا مستمرة بدعم فلسطين وقراراتها |  2019-04-16 09:11:46 ملياردير فرنسي تعهّد بتقديم مئة مليون يورو لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام |  2019-04-16 08:54:19 السيطرة على حريق كاتدرائية نوتردام وإخماده جزئياً |  2019-04-16 08:30:26 ماذا سيحصل لو توقف فيسبوك عن العمل نهائيا ؟ |  2019-04-16 08:29:33 شيخ الأزهر يعرب عن حزنه تجاه حريق كاتدرائية نوتردام |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ليفربول أم السيتي؟ فيرغسون يتوقع الفائز بلقب الدوري



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



4 جولات فقط متبقية على نهاية الموسم الكروي الإنجليزي الحالي، والسباق على أشده بين فريقي ليفربول ومانشستر سيتي للفوز بلقب أكثر الدوريات قوة في العالم.



ويتخلف مانشستر سيتي حاليا بفارق نقطتين عن ليفربول، مع العلم أن للسيتيزن مباراة مؤجلة، لكن من الواضح أن أيا من الفرق الأخرى لا يمكنها أن تنافسهما على لقب البريميرليغ.


وحاليا يواصل النجم محمد صلاح تألقه مع ليفربول، كما أن الفريق يتمتع بأفضلية على المدافع عن اللقب، إضافة إلى أن ما تبقى من مباريات له تعتبر أسهل نسبيا من المباريات المتبقية لمانشستر سيتي.

ومن المرتقب أن يواجه سيتي مبارتين صعبتين واحدة على ملعبه أمام توتنهام ، والأخرى عندما يحل ضيفا على مانشستر يونايتد في ملعب الأخير، والتي قد تصنع الفارق وتحسم هوية الفائز بلقب الدوري.


ولكن ما رأي المدرب السابق للشياطين الحمر والأشهر في الملاعب الإنجليزية السير أليكس فيرغسون؟



 يعتقد فيرغسون أن ليفربول سيفوز بالبطولة، والسبب في ذلك هو مباراة سيتي التي سيحل فيها ضيفا على مانشستر يونايتد في معقله أولد ترافورد في الرابع والعشرين من أبريل الجاري.


وسيكون هذا اللقاء للسيتي أيضا بعد لقاءين آخرين مع توتنهام على ملعب الاتحاد أحدهما ضمن بطولة البريميرليغ والآخر ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليغ".


وستكون هذه المباريات هي الأصعب على الإطلاق بالنسبة لرجال بيب غوارديولا.


وعلى فرض فوز مانشستر سيتي على توتنهام، فإن انتزاعه 3 نقاط من أولد ترافورد سيكون صعبا للغاية، بحسب فيرغسون.


ولكن قد يكون هناك بعض التردد في هذا الرأي، إذ إن الفريقين، السيتي واليونايتد، سيخوضان مباراة الإياب ضمن الشامبيونزليغ، وهي البطولة الأهم بالنسبة لهما، وتعد حتى أهم من الفوز بلقب البريميرليغ.




كلمات متعلقة

ليفربول, أم, السيتي؟, فيرغسون, يتوقع, الفائز, بلقب, الدوري,

تابعونــا

كلوب يتغنى بصلاح بعد "الهدف الصاروخي" كلوب يتغنى بصلاح بعد "الهدف الصاروخي" 2019-04-16 | 11:15:41

أشاد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول بنجم فريقه محمد صلاح، بعد هدفه...

مدرب برشلونة يكشف حالة ميسي قبل "موقعة الشياطين" مدرب برشلونة يكشف حالة ميسي قبل "موقعة الشياطين" 2019-04-16 | 10:06:28

قبل يوم من المواجهة المرتقبة بين برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي،...

مانشستر يونايتد يعجِّز ريال مدريد بثمن باهظ لبوجبا مانشستر يونايتد يعجِّز ريال مدريد بثمن باهظ لبوجبا 2019-04-15 | 17:19:09

حدد مانشستر يونايتد الإنجليزي، قيمة الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط الفريق، في ظل...

دوري الأبطال .. برشلونة للتخلص من لعنة ربع النهائي أمام يونايتد دوري الأبطال .. برشلونة للتخلص من لعنة ربع النهائي أمام يونايتد 2019-04-15 | 15:50:11

يسعى برشلونة ونجمه ليونيل ميسي للتخلص من لعنة الدور ربع النهائي في دوري أبطال...

ليفربول يحيي ذكرى "هيلزبرة" ومقتل العشرات من مشجعيه ليفربول يحيي ذكرى "هيلزبرة" ومقتل العشرات من مشجعيه 2019-04-15 | 15:50:08

استذكر، عشاق ليفربول، قبل المباراة التي جمعت "الريدز" مع ضيفه تشلسي، مأساة كارثة...

كارفخال: اي من لاعبي الريال لم يكن في المستوى المطلوب كارفخال: اي من لاعبي الريال لم يكن في المستوى المطلوب 2019-04-15 | 14:50:07

اعتبر لاعب نادي ​ريال مدريد​ داني ​كارفخال​ ان اي من لاعبي ريال مدريد لم يكونوا...

وكيل أعمال محمد صلاح يثير غضب الجماهير المصرية وكيل أعمال محمد صلاح يثير غضب الجماهير المصرية 2019-04-15 | 14:15:43

نشر رامي عباس وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح تغريدة على"تويتر" أثارت غضب...

مانشستر يونايتد يصدم ريال مدريد بسعر صفقة بوغبا مانشستر يونايتد يصدم ريال مدريد بسعر صفقة بوغبا 2019-04-15 | 13:30:59

أبلغ مسؤولو نادي مانشستر يونايتد وكيل أعمال النجم الفرنسي بول بوغبا أن النادي لن...

كريم بنزيما يضم اس يو في خارقة إلى مجموعته... فما هي؟ كريم بنزيما يضم اس يو في خارقة إلى مجموعته... فما هي؟ 2019-04-15 | 12:24:38

يعرف الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، بمدى حبه للسيارات الفاخرة والسوبر...

ريال مدريد يجهز 70 مليونا لضم الصربي لوكا يوفيتش ريال مدريد يجهز 70 مليونا لضم الصربي لوكا يوفيتش 2019-04-15 | 11:21:26

بدأ ريال مدريد تحركاته الفعلية لتعزيز قوته الهجومية خلال فترة الانتقالات الصيفية...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مخدرات ماريحوانا بيت الرينة قرية ناي جاي اعتقال رجل امرأة الشرطة هيثم ذيب منتخب فلسطين امارات مجد الكروم هجروا تهجير نكبة احتلال 1948 سخنين بيتار القدس مباراة دوري الدرجة العليا جمهور ستاد الدوحة شرطة قوات كبيرة طعن القدس باب الاسباط عربي شاب يهودي عملية زيارة مقام النبي شعيب حطين الدروز الطائفة المعروفية الشيخ موفق طريفالمسيح الانجليكية الاسقفية تخرج فوجا جديدا من طلابها اجواء احتفالية الناصرة خديجة ابو غزالة محاجنة ام الفحم اعتقالات اطلاق نار حريق سيارة مشتبهون ارييه درعي الوزير الداخلية توسيع نفوذ مدينة سخنين 1835 دونم اعتقال شابين مشتبهين قتل مصطفى مصراتي نجله ابنه رمضان اطلاق نار الرملة بيتلينا مخول المركز الجماهيري طرعان قرية احتفال مشاركة واعسة ذا فويس طلاء دهان شاحنة انسكاب شارع الناصرة الشرطة تنظيف توزيع حلوى التوفي طلاب مدرسة ابتدائية الناصرة ذعر الاهالي مصرع رجل حادث انقلاب تراكتور مسعدة مجد شمس اسعاف شرطة اطلاق نار طعن شخص اصابة حي المحاميد ام الفحم الشرطة مواجهات قنبلة طعن باب العامود محاولة شاب عربي يهود استشهاد اطلاق النار تصفية منفذ العملية مقدسي البلدة القديمة القدس
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com