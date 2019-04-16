مقتل, 4, أشخاص, بإطلاق, نار, في, مدينة, بينتيكتون, الكندية,

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أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن الرئيس محمود عباس، على استعداد...
ذكرت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، أن عددا من الأشخاص الذي اتهموا بحيازة أو توزيع...
أعلن د.علاء حلس مدير صيدلية المستشفيات بوزارة الصحة بغزة عن نفاذ الحليب العلاجي...
أمضى نحو 500 رجل إطفاء ساعات عدة في محاولة إخماد الحريق الضخم الذي اندلع، مساء...
جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، دعم بلاده غير المشروط لقرارات القيادة...
تعهّد الملياردير الفرنسي فرانسوا-هنري بينو بتقديم مئة مليون يورو لإعادة بناء...
أعلنت فرق الإطفاء في باريس "السيطرة" على حريق كاتدرائية نوتردام و"إخماده جزئياً"،...
أعرب شيخ الأزهر، أحمد الطيب عبر تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي،...
قال أحد أعضاء المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الاثنين، إن قرار تسليم الرئيس...
حذر وزير الدولة للشؤن الداخلية الفرنسي لوران نونيز من التفاؤل المفرط فيما يتعلق...