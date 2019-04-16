تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-16 11:48:06 الدكتورة عالية القاسم، رئيسة للجنة التحكيم لمسابقة الخطيب الصغير في مدينة عكا والمنطقة |  2019-04-16 11:30:05 صور - اغلاق مدخل ام الفحم بعد العثور على جسم مشبوه |  2019-04-16 11:25:07 توما-سليمان تطالب المستشار القضائي للحكومة بالتحقيق مع نتنياهو بتهمة التحريض ومخالفة قانون الانتخابات |  2019-04-16 11:15:45 المالكي: عباس مستعد للقاء نتنياهو دون شروط مسبقة |  2019-04-16 11:15:11 "تهديدات بالقتل" بسبب فيديو مذبحة المسجدين بنيوزلندا |  2019-04-16 10:53:08 الأوقاف الاسلامية تكشف أسباب حريق المصلى المرواني |  2019-04-16 10:17:33 نفاذ الحليب العلاجي يهدد أطفال غزة |  2019-04-16 10:13:42 لماذا كان من الصعب إخماد حريق كاتدرائية نوتردام؟ |  2019-04-16 10:08:42 علماء يطورون "الملح الجديد".. يضمن المذاق ولا يضر الصحة |  2019-04-16 10:02:54 "هاري وميغان ومولودتهما" في صورة خدعت البريطانيين |  2019-04-16 09:55:08 لافروف: روسيا مستمرة بدعم فلسطين وقراراتها |  2019-04-16 09:11:46 ملياردير فرنسي تعهّد بتقديم مئة مليون يورو لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام |  2019-04-16 08:54:19 السيطرة على حريق كاتدرائية نوتردام وإخماده جزئياً |  2019-04-16 08:30:26 ماذا سيحصل لو توقف فيسبوك عن العمل نهائيا ؟ |  2019-04-16 08:29:33 شيخ الأزهر يعرب عن حزنه تجاه حريق كاتدرائية نوتردام |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الشاب كمال زيدان من بيت جن للقاضي العسكري: أنا العربي الفلسطيني لن أخدم جيشكم وأطلب إسقاط أمر التجنيد عني



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق




مددت المحكمة العسكرية امس الإثنين، اعتقال، كمال زيدان، الرافض للتجنيد الإجباري في الجيش الاسرائيلي.


كمال زيدان (18 عامًا) من بيت جن وبحسب ما نقل عنه والده المحامي، أيمن زيدان، قال للقاضي العسكري خلال جلسة المحكمة: "أنا العربي الفلسطيني لن أخدم جيشكم وأطلب إسقاط أمر التجنيد عني، كيف أخدم وأنتم من قتل وذبح وهجّر شعبي".


وكان كمال زيدان، قد استجاب لحملة مقاطعة الخدمة الإجبارية المفروضة على العرب الدروز في الجيش الاسرائيلي .




كلمات متعلقة

الشاب, كمال, زيدان, من, بيت, جن, للقاضي, العسكري:, أنا, العربي, الفلسطيني, لن, أخدم, جيشكم, وأطلب, إسقاط, أمر, التجنيد, عني,

تابعونــا

الدكتورة عالية القاسم، رئيسة للجنة التحكيم لمسابقة الخطيب الصغير في مدينة عكا والمنطقة الدكتورة عالية القاسم، رئيسة للجنة التحكيم لمسابقة الخطيب الصغير في مدينة عكا والمنطقة 2019-04-16 | 11:48:06

في مدينة عكا تم قبل أيام اختيار" الخطيب الصغير" باللغة العربية من بين طلاب المدارس...

صور - اغلاق مدخل ام الفحم بعد العثور على جسم مشبوه صور - اغلاق مدخل ام الفحم بعد العثور على جسم مشبوه 2019-04-16 | 11:30:05

اغلقت الشرطة ظهر اليوم الثلاثاء مدخل مدينة ام الفحم اثر العثور على جسم مشبوه...

توما-سليمان تطالب المستشار القضائي للحكومة بالتحقيق مع نتنياهو بتهمة التحريض ومخالفة قانون الانتخابات توما-سليمان تطالب المستشار القضائي للحكومة بالتحقيق مع نتنياهو بتهمة التحريض ومخالفة قانون الانتخابات 2019-04-16 | 11:25:07

توجهت النائبة عايدة توما - سليمان (الجبهة) برسالة مستعجلة للمستشار القضائي...

الأوقاف الاسلامية تكشف أسباب حريق المصلى المرواني الأوقاف الاسلامية تكشف أسباب حريق المصلى المرواني 2019-04-16 | 10:53:08

كشفت دائرة الأوقاف الاسلامية أسباب اشتعال حريق في منطقة المصلى المرواني في الجهة...

تل ابيب - تطوير أول قلب بالطباعة ثلاثية الأبعاد مع أنسجة بشرية تل ابيب - تطوير أول قلب بالطباعة ثلاثية الأبعاد مع أنسجة بشرية 2019-04-16 | 08:26:01

كشف علماء النقاب عن أول قلب مصنوع بالطباعة ثلاثية الأبعاد، يحوي أنسجة وأوعية...

الطقس - انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي الطقس - انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي 2019-04-16 | 06:05:07

الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد خاصة فوق...

كنيسة الارض المقدسة تصلي من أجل كاتدرائية "نوتردام" وتتضامن مع الكنيسة في فرنسا كنيسة الارض المقدسة تصلي من أجل كاتدرائية "نوتردام" وتتضامن مع الكنيسة في فرنسا 2019-04-15 | 22:37:24

جاء في بيان صادر عن السيد وديع أبونصار، رئيس اللجنة الاسقفية للاعلام:"شب حريق كبير...

كفر مندا: تزويد 3 مدارس إبتدائية وبناية المجلس المحلي بأجهزة إنعاش‎ كفر مندا: تزويد 3 مدارس إبتدائية وبناية المجلس المحلي بأجهزة إنعاش‎ 2019-04-15 | 22:35:27

تم مؤخراً تزويد 3 مدارس إبتدائية وبناية المجلس المحلي بأجهزة إنعاش ومزيل الرجفان...

مجلس كفركنا يستقبل وفدا تركيا من رجال الاعمال‎ مجلس كفركنا يستقبل وفدا تركيا من رجال الاعمال‎ 2019-04-15 | 22:33:25

استقبل اليوم الاثنين، الدكتور يوسف عواودة رئيس مجلس كفركنا المحلي ونوابه وفدا من...

حريق بمنطقة المصلى المرواني في المسجد الأقصى حريق بمنطقة المصلى المرواني في المسجد الأقصى 2019-04-15 | 22:31:58

سيطر فريق اطفائية المسجد الأقصى المبارك، مساء اليوم الاثنين، على حريق شبّ في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الشيخ عربي الطيبة ناضل دحبور الموت للعرب مستوطنين حجارة اعتداء طوالكرم حفل صديقه معلم اطلاق نار سيارة معلم الثانوية مدرسة الجديدة كفر قاسم اليوم العالمي للمعلم اشرف عقيلة كفر كنا حادث طرق انفلاب سيارة نتسيرت عيليت شابة مسيرة في كفر مندا منددة قرار إخراج الحركة الإسلامية عن القانوناطلاق نار سيارة ام الفحم اضرار جسيمة دون اصابات تخليص عامل سقط من ارتفاع شاهق ورشة بناء هود هشارون مستشفى اسعاف شرطة تحقيق إنسانيتنا أقوى من حظركم الحركة الاسلامية القدس اصابات قنابل غاز مصرع رجل حادث انقلاب تراكتور مسعدة مجد شمس اسعاف شرطة اصابة خطيرة عامل منطقة صناعية طمرة مدينة مستشفى اسعاف شرطة تحقيق الغاء اضراب السلطات المحلية افتتاح العام الدراسي في موعده المحدد دون تأجيل كلية صفد شعارات عنصرية معادية للعرب الطلاب الشرطة تحق مجهولون سعيد نعيم يافا يغادر المستشفى رمبام حيفا ابنته زوجته الفريديس حادث طرق مصرع شخص اصابة اطلاق نار على مقهى مدينة نهاريا مشتبه شاب اعتداء شقيقته سقوطها رمبام الشرطة مستشفى تحقيق محمد سهاد موسى البعينة نجيدات يرزقان بابنتهما الثانية ام كلثوم بعد 17 عاما على ولادة ابنتهما الاولى
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com