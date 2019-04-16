الشاب, كمال, زيدان, من, بيت, جن, للقاضي, العسكري:, أنا, العربي, الفلسطيني, لن, أخدم, جيشكم, وأطلب, إسقاط, أمر, التجنيد, عني,

مددت المحكمة العسكرية امس الإثنين، اعتقال، كمال زيدان، الرافض للتجنيد الإجباري في الجيش الاسرائيلي.كمال زيدان (18 عامًا) من بيت جن وبحسب ما نقل عنه والده المحامي، أيمن زيدان، قال للقاضي العسكري خلال جلسة المحكمة: "أنا العربي الفلسطيني لن أخدم جيشكم وأطلب إسقاط أمر التجنيد عني، كيف أخدم وأنتم من قتل وذبح وهجّر شعبي".وكان كمال زيدان، قد استجاب لحملة مقاطعة الخدمة الإجبارية المفروضة على العرب الدروز في الجيش الاسرائيلي .