الشاب, كمال, زيدان, من, بيت, جن, للقاضي, العسكري:, أنا, العربي, الفلسطيني, لن, أخدم, جيشكم, وأطلب, إسقاط, أمر, التجنيد, عني,

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في مدينة عكا تم قبل أيام اختيار" الخطيب الصغير" باللغة العربية من بين طلاب المدارس...
اغلقت الشرطة ظهر اليوم الثلاثاء مدخل مدينة ام الفحم اثر العثور على جسم مشبوه...
توجهت النائبة عايدة توما - سليمان (الجبهة) برسالة مستعجلة للمستشار القضائي...
كشفت دائرة الأوقاف الاسلامية أسباب اشتعال حريق في منطقة المصلى المرواني في الجهة...
كشف علماء النقاب عن أول قلب مصنوع بالطباعة ثلاثية الأبعاد، يحوي أنسجة وأوعية...
الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد خاصة فوق...
جاء في بيان صادر عن السيد وديع أبونصار، رئيس اللجنة الاسقفية للاعلام:"شب حريق كبير...
تم مؤخراً تزويد 3 مدارس إبتدائية وبناية المجلس المحلي بأجهزة إنعاش ومزيل الرجفان...
استقبل اليوم الاثنين، الدكتور يوسف عواودة رئيس مجلس كفركنا المحلي ونوابه وفدا من...
سيطر فريق اطفائية المسجد الأقصى المبارك، مساء اليوم الاثنين، على حريق شبّ في...