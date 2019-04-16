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بعد الحريق.. أعمال ترميم كاتدرائية نوتردام قد تستمر لسنوات



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حذر وزير الدولة للشؤن الداخلية الفرنسي لوران نونيز من التفاؤل المفرط فيما يتعلق بنتيجة الحريق الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام وسط العاصمة باريس، مساء الاثنين.


وقال نونيز لدى وصوله إلى مكان الحادث: "لا يمكن ضمان النتيجة".

وكتب رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، في تغريدة على موقع تويتر أن الكفاح من أجل بناء كاتدرائية نوتردام مستمر، موضحا أن "رجال الإطفاء يخوضون معركة بطولية ضد ألسنة النار لإنقاذ ما يمكن إنقاذه".


من جانبه، أكد الرئيس الجديد لمؤتمر الأساقفة الكاثوليك في فرنسا إريك دي مولان بوفورت أن أعمال ترميم كاتدرائية نوتردام، التي تأثرت بالحريق، يمكن أن تستمر لسنوات عديدة.


وكتب بوفورت الذي تم انتخابه لهذا المنصب الأسبوع الماضي، على صفحته في موقع تويتر: "سنحتاج لسنوات وسنوات من أعمال الترميم. هذه خسارة وجرح كبيران".




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