بعد, الحريق.., أعمال, ترميم, كاتدرائية, نوتردام, قد, تستمر, لسنوات,

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بفضل مواقفها الشجاعة عقب اعتداء المسجدين الإرهابي في كرايست شيرش الذي راح ضحيته 50...
كشفت بيانات رسمية، أن معدل البطالة في تركيا بلغ خلال شهر يناير الماضي 14.7%، حيث صعد...
قالت صحيقة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية نقلا عن تقارير سورية، إن الوفد الروسي...
فازت الفاتنة ألينا سانكو من مدينة آزوف التابعة لمقاطعة روستوف على الدون جنوبي...
رجحت مصادر لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية، أن يعقد الزعيم الكوري الشمالي كيم...
"تتضمن خطة السلام الامريكية المعروفة اعلاميا بصفقة القرن مقترحات لتحسين حياة...
ترشحت الشابة الفلسطينية ليلى وافي للبرلمان البلجيكي لتصبح اول فلسطينية تترشح...
قال مسؤولون ماليون عالميون إن التوقعات الخاصة بالنمو الاقتصادي العالمي "تميل إلى...
علق محمد البرادعي نائب الرئيس المصري الأسبق، على الأنباء التي تتوارد عن اكتمال...
أعرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية الأولى...