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كنيسة الارض المقدسة تصلي من أجل كاتدرائية "نوتردام" وتتضامن مع الكنيسة في فرنسا



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جاء في بيان صادر عن السيد وديع أبونصار، رئيس اللجنة الاسقفية للاعلام:"شب حريق كبير هذا المساء في كاتدرائية "نوتردام" في باريس، وهي من أهم الكنائس في فرنسا خاصة والعالم عامة، وقد أدى هذا الحريق إلى دمار كبير في مبنى الكنيسة.


حتى اللحظة، لا نعرف ما هي أسباب الحريق واذا ما توجد اصابات بالارواح، غير أننا نرفع الصلاة كي لا تكون هنالك اصابات بالارواح، وكي لا يكون الحريق بفعل فاعل وكي تكون الاضرار محدودة قدر الامكان.

نحن نستثمر هذه المناسبة الاليمة لنعبر عن تضامننا مع الكنيسة في فرنسا ونرفع الصلاة، بالذات وأننا في الاسبوع المقدس (الذي يسبق عيد الفصح)، من أجل مستقبل أفضل لهذه الكنيسة ومؤمنيها.
كنيسة الارض المقدسة تصلي من أجل كاتدرائية "نوتردام" وتتضامن مع الكنيسة في فرنسا




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