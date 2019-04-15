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كفر مندا: تزويد 3 مدارس إبتدائية وبناية المجلس المحلي بأجهزة إنعاش‎



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تم مؤخراً تزويد 3 مدارس إبتدائية وبناية المجلس المحلي بأجهزة إنعاش ومزيل الرجفان الخارجي الآلي (דפיברלאטור)، لاستخدامها في حالات الطوارئ، وهو جهاز الصدمات الكهربائية الذي يستعمل في حالات النوبات القلبية وعمليات الإنعاش لإنقاذ الأرواح.  حيث تم وضع جهاز في بناية المجلس المحلي عن روح رئيس المجلس المرحوم طه عبد الحليم.  ومن ثم قام رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم، بمرافقة مدير قسم التربية والتعليم جمال طه، أعضاء المجلس محمود حسين مراد، جمال حوش، د. محمد عبد الحليم، المسعف محمد شفيق طه، السيد صبري عالم، بزيارة المدارس وتسليمها لهذه الاجهزة.  حيث تم وضع جهاز في مدرسة السلام عن روح المرحوم محمد حسين عبد الحليم (أبو فادي)، وفي مدرسة الغزالي عن روح المرحوم شكيب عبد الحليم (أبو نزيه)، وفي مدرسة الأخوة عن روح المرحومة مسعدة عبد الحليم (ام شكيب).  رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم أعرب عن سروره بتوزيع هذه الأجهزة، وأشار ان المجلس المحلي سيعمل على توفير أجهزة إنعاش لجميع المؤسسات في القرية، كما شكر جميع المتبرعين بالأجهزة وحث جميع من يرغب بالتبرع للمؤسسات التعليمية التوجه لقسم التربية والتعليم، وتمنى ان يجعلها الله صدقة جارية في ميزان حسناتهم جميعاً.  و تعتبر هذه الأجهزة المتطورة أجهزة ذكية تقوم بإعطاء التعليمات حول كيفية استخدامها من خلال تقنيات صوتية تساعد في انعاش الشخص المصاب خلال دقائق معدودة، حتى وصول سيارة الإسعاف واستكمال العلاج وزيادة فرصة النجاة, خاصة للذين يتعرضون الى سكتات قلبية وحالات اغماء يتوقف خلالها القلب عن العمل بشكل كامل او جزئي وينقطع الاوكسجين عن الجسم... ففي هذه الحالات الطبية, كل دقيقة وكل ثانية مهمة لإنقاذ حياة الأشخاص ولتقليص الضرر الصحي الناتج, وقد ساهم هذا الجهاز في انقاذ حيات العديد من الأشخاص الذين تعرضوا لأزمات قلبية في أماكن تواجد فيها جهاز الإنعاش.





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