مجلس كفركنا يستقبل وفدا تركيا من رجال الاعمال‎

استقبل اليوم الاثنين، الدكتور يوسف عواودة رئيس مجلس كفركنا المحلي ونوابه وفدا من رجال الأعمال الأتراك الذين حلوا ضيوفا على كفركنا،وقد شارك العشرات من رجال وسيدات الأعمال الكناويين في حفل الاستقبال الذي اشتمل على فقرة تعارف بين أصحاب الأعمال من الطرفين بهدف تطوير التجارة والأعمال في كفركنا.