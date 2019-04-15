حريق, بمنطقة, المصلى, المرواني, في, المسجد, الأقصى,

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جاء في بيان صادر عن السيد وديع أبونصار، رئيس اللجنة الاسقفية للاعلام:"شب حريق كبير...
تم مؤخراً تزويد 3 مدارس إبتدائية وبناية المجلس المحلي بأجهزة إنعاش ومزيل الرجفان...
استقبل اليوم الاثنين، الدكتور يوسف عواودة رئيس مجلس كفركنا المحلي ونوابه وفدا من...
اندلع حريق كبير مساء الاثنين في كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس، وصفته...
بدعوة من مؤسسة المجلس الاسرائيلي للعمارة الخضراء المختص في قضايا التخطيط...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن الشرطة قامت باغلاق شقق تم...
بمشاركة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى...
وقعت الهستدروت وشركة خدمات جودة البيئة اليوم الاثنين على اتفاقية عمل جماعية...
كشف عضو المكتب السياسي لحركة(حماس)، حسام بدران، اليوم الإثنين، عن أن بعض بنود...
تصوير: مارك نايمن أكد رئيسا تحالف الجبهة والعربية للتغيير النائبان ايمن عودة...