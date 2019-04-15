حريق, بمنطقة, المصلى, المرواني, في, المسجد, الأقصى,

سيطر فريق اطفائية المسجد الأقصى المبارك، مساء اليوم الاثنين، على حريق شبّ في منطقة المصلى المرواني في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى.

وقال مصدر في الأوقاف الاسلامية "إن الحديث يدور عن حريق اندلع في غرفة الحراس الخارجية لسطح المصلى المرواني، وقد تعامل فريق الإطفاء التابع للأوقاف الاسلامية مع الأمر بنجاح".