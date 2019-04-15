فالفيردي, يكشف, موقف, ميسي.., ويهاجم, نظام, يويفا,

كشف إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، موقف ليونيل ميسي، نجم وقائد البلوجرانا، من المشاركة أمام مانشستر يونايتد، غدًا الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فالفيردي، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "ميسي في حالة جيدة بعد الضربة التي تعرض لها، إنه في حالة ممتازة لمباراة الغد".وحول اللعب يوم الأربعاء في دوري الأبطال، ثم خوض الإياب يوم الثلاثاء، أجاب: "جداول المباريات مزدحمة جدًا في هذه المرحلة من الموسم، إنه لأمر سخيف أن 4 أندية لديها فترة راحة 8 أيام، بينما يمتلك الاَخرون 6 أيام فقط".وتابع مدرب البارسا منتقدًا جدول "يويفا": "الشيء المنطقي الذي يجب فعله، هو أن من لعب الذهاب يوم الثلاثاء، يلعب الإياب يوم الثلاثاء أيضًا، والعكس صحيح".وأردف: "نحن ندخل المباريات بشكل جيد، الجميع يمكنه تخمين التشكيل.. الفجوة بين المباريات قصيرة، وكان علينا التدوير بين اللاعبين، الفوز على أتلتيكو مدريد سمح لنا بعمل ذلك أمام هويسكا".وواصل: "عثمان ديمبلي لعب 70 دقيقة أمام هويسكا، ويشعر بأنه في حالة جيدة... لقد ظل 4 أسابيع دون لعب، لكنه متاح لمباراة الغد".وختم فالفيردي: "مانشستر يونايتد لديه شيء مميز في الدقائق الأخيرة، لقد رأينا ذلك من قبل في كامب نو"، في إشارة إلى نهائي دوري الأبطال 1999، ضد بايرن ميونخ (2-1).