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محاضرة للمحامي قيس ناصر عن تخطيط الشوارع في البلدات العربية



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بدعوة من مؤسسة المجلس الاسرائيلي للعمارة الخضراء المختص في قضايا التخطيط والبيئة، قدم  المحامي قيس يوسف ناصر هذا الاسبوع محاضرة في مجلس عيلبون المحلي حول تخطيط الشوارع داخل في البلدات العربية وتأثيرها على تخطيط البلدات وتطورها الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، وذلك لمجموعة من رؤساء ومهندسي المجالس العربية المحلية في منطقة البطوف والجليل ومنهم بلدية سخنين وبلدية عرابة والمجلس المحلي دير حنا والمجلس المحلي عيلبون والمجلس المحلي كوكب ابو الهيجا. 

هذا وقد قدم المحامي قيس ناصر شرحا واسعا عن خصوصية الشوارع الاقليمية التي تمر في البلدات العربية والتي تحوّل البلدات العربية الى معابر تصل مناطق مختلفة من انحاء البلاد، وعن اسقاطات هذه الظاهرة على الحركة التجارية والاقتصادية في البلدة العربية من جهة وازمة السير والتلوث البيئي والاكتظاظ في البلدة من جهة اخرى. كما بيّنت المحاضرة القوانين والاجسام الفاعلة والمؤثرة في هذا المضمار وقدرة السلطة المحلية العربية على التأثير والتغيير في بلدتها لمصلحة السكان.
وقد اختتم المحامي قيس ناصر محاضرته بعدد من التوصيات الهامة ومنها حث السلطة المحلية العربية ان تكون شريكا فعالا في مراحل تخطيط الشوارع منذ المراحل المبكرة والتشاور مع المختصين في هذا المجال وان تعمل بشراكة مع المواطنين من اجل ايجاد الحلول التخطيطية الانسب لتطور البلد ومصالح السكان واصحاب الاراضي.   




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