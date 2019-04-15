محاضرة, للمحامي, قيس, ناصر, عن, تخطيط, الشوارع, في, البلدات, العربية,

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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن الشرطة قامت باغلاق شقق تم...
بمشاركة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى...
وقعت الهستدروت وشركة خدمات جودة البيئة اليوم الاثنين على اتفاقية عمل جماعية...
كشف عضو المكتب السياسي لحركة(حماس)، حسام بدران، اليوم الإثنين، عن أن بعض بنود...
تصوير: مارك نايمن أكد رئيسا تحالف الجبهة والعربية للتغيير النائبان ايمن عودة...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :" باشرت الشرطة في...
بالعناق والدموع ودع اهالي عرابة صباح اليوم الاثنين ما يقارب ال 80 من المعتمرين...
شارك رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، وعدد من موظفي المجلس المحلي،...
جاءنا في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: صباح اليوم...
في اوج تعليمه استيقظ ليكتشف بأنه فقد نعمة البصر بعد تعرض الشبكية لخلل شعر رباح بأن...