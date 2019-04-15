الاسرى, يعلنون, إنهاء, الخطوات, التصعيدية, بعد, الاتفاق, مع, إدارة, السجون,

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أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد اشتيه اليمين القانوني أمام رئيس...
قال الحرس الثوري الإيراني في بيان اليوم الأربعاء، إنه سيتبع استراتيجية الرد...
قررت اسرائيل فرض حصار شامل على الضفة الغربية كذلك سيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة...
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، مساء اليوم الأحد، إن الأسرى...
بدأ الاسرى صباح اليوم الاضراب عن الطعام بحيث اعادوا وجبات الإفطار. وقالت أنباء...
قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، "إنه لا أثمان أو أبعاد سياسية...
يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة للمشاركة في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار...
افادت مصادر اعلامية فلسطينية أن قوات من الشرطة اعتقلت اليوم الخميس، أحد حراس...
تلقت شرطة محافظة نابلس اليوم الاثنين شكوى قد تكون الاولى من نوعها من شاب من سكان...
علّق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ على قيام آلاف الأشخاص بتأمين سلمية...