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الاسرى يعلنون إنهاء الخطوات التصعيدية بعد الاتفاق مع إدارة السجون



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، أن ممثلي الأسرى توصلوا مساء اليوم الاثنين، إلى اتفاق مع إدارة السجون ، أعلن على أثرها الأسرى وقف خطواتهم التصعيدية ضد إدارة السجون .


وأوضح أبو بكر، أن جلسات الحوار بين ممثلي الأسرى وإدارة السجون والتي استمرت لعدة أيام، في سجن "ريمون"، أفضت إلى اتفاق يقضي بتركيب أجهزة تلفونات عمومية في أقسام كافة السجون، يستخدمها الأسرى 3 أيام أسبوعيا، يبدأ تركيبها في سجن الدامون وأقسام الأسرى الأشبال في عوفر ومجيدو وأقسام مشفى الرملة وتعميمها بعد ذلك على كافة السجون.

وأضاف، أن الاتفاق اشتمل أيضا على اعادة كافة الأسرى الذين جرى نقلهم من سجن النقب خلال الاقتحام الاخير قبل أكثر من 20 يوما، وتخفيض مبلغ الغرامة الذي فرض بحق عدد منهم من 58 الف شيقل الى 30 ألف شيقل، وكذلك إنهاء عزل الأسرى المعزولين في سجن النقب.

وقال أبو بكر، خلال زيارته للأسير المحرر عمر البرغوثي "أبو عاصف" في قرية كوبر، أن الأسرى أعلنوا عصر اليوم عن وقف كافة خطواتهم التصعيدية ضد إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية اعتبارا من مساء هذا اليوم، بما في ذلك الإضراب عن الطعام .
الاسرى يعلنون إنهاء الخطوات التصعيدية بعد الاتفاق مع إدارة السجون




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