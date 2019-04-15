اعتقال, 4, مشتبهين, احدهم, من, البعنة, بتشغيل, شقق, للدعارة, في, طبريا,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن الشرطة قامت باغلاق شقق تم استعمالها للدعارة في منطقة طبريا وذلك لمدة 30 يوماً , كما وقامت باعتقال مشتبهين من البعنة وطبريا وكتسرين بشبهة تشغيل الشقق".

واضاف البيان أن الحديث يدور عن تشغيل شقق للدعارة تحت غطاء اماكن للتدليك , بعد تحقيق مكثف تم الوصول للمشتبهين واغلاق الشقق بأمر من المحكمة لمدة 30 يوماً".