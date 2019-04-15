تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-15 19:06:19 فالفيردي يكشف موقف ميسي.. ويهاجم نظام يويفا |  2019-04-15 19:03:45 محاضرة للمحامي قيس ناصر عن تخطيط الشوارع في البلدات العربية |  2019-04-15 19:01:13 الاسرى يعلنون إنهاء الخطوات التصعيدية بعد الاتفاق مع إدارة السجون |  2019-04-15 17:26:44 اعتقال 4 مشتبهين احدهم من البعنة بتشغيل شقق للدعارة في طبريا |  2019-04-15 17:19:09 مانشستر يونايتد يعجِّز ريال مدريد بثمن باهظ لبوجبا |  2019-04-15 17:17:42 فلسطين على طاولة وزراء الخارجية العرب |  2019-04-15 17:12:29 الهستدروت وشركة خدمات جودة البيئة توقعان على اتفاقية عمل جماعية |  2019-04-15 15:50:23 حماس : بعض بنود تفاهمات التهدئة نفذت |  2019-04-15 14:50:12 51 نائبا يسمون نتنياهو امام الرئيس لتكليفه بتشكيل الحكومة |  2019-04-15 15:50:11 دوري الأبطال .. برشلونة للتخلص من لعنة ربع النهائي أمام يونايتد |  2019-04-15 14:50:27 رئيسة وزراء نيوزيلندا تجني ثمار موقفها تجاه مذبحة المسجدين |  2019-04-15 13:30:51 تعرض الأمير هاري وميغان لتهديدات بالقتل يوم زفافهما! |  2019-04-15 13:30:55 أشياء نلمسها يوميا تعرض حياتنا للخطر! |  2019-04-15 13:14:51 البطالة في تركيا عند أعلى مستوياتها منذ 10 سنوات |  2019-04-15 12:34:12 جيروزاليم بوست: رفات إيلي كوهين في طريقها من دمشق لإسرائيل |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اعتقال 4 مشتبهين احدهم من البعنة بتشغيل شقق للدعارة في طبريا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن الشرطة قامت باغلاق شقق تم استعمالها للدعارة في منطقة طبريا وذلك لمدة 30 يوماً , كما وقامت باعتقال  مشتبهين من البعنة وطبريا وكتسرين بشبهة تشغيل الشقق".


واضاف البيان أن الحديث يدور عن تشغيل شقق للدعارة تحت غطاء اماكن للتدليك , بعد تحقيق مكثف تم الوصول للمشتبهين واغلاق الشقق بأمر من المحكمة لمدة 30 يوماً".




كلمات متعلقة

اعتقال, 4, مشتبهين, احدهم, من, البعنة, بتشغيل, شقق, للدعارة, في, طبريا,

تابعونــا

محاضرة للمحامي قيس ناصر عن تخطيط الشوارع في البلدات العربية محاضرة للمحامي قيس ناصر عن تخطيط الشوارع في البلدات العربية 2019-04-15 | 19:03:45

بدعوة من مؤسسة المجلس الاسرائيلي للعمارة الخضراء المختص في قضايا التخطيط...

فلسطين على طاولة وزراء الخارجية العرب فلسطين على طاولة وزراء الخارجية العرب 2019-04-15 | 17:17:42

بمشاركة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى...

الهستدروت وشركة خدمات جودة البيئة توقعان على اتفاقية عمل جماعية الهستدروت وشركة خدمات جودة البيئة توقعان على اتفاقية عمل جماعية 2019-04-15 | 17:12:29

وقعت الهستدروت وشركة خدمات جودة البيئة اليوم الاثنين على اتفاقية عمل جماعية...

حماس : بعض بنود تفاهمات التهدئة نفذت حماس : بعض بنود تفاهمات التهدئة نفذت 2019-04-15 | 15:50:23

كشف عضو المكتب السياسي لحركة(حماس)، حسام بدران، اليوم الإثنين، عن أن بعض بنود...

51 نائبا يسمون نتنياهو امام الرئيس لتكليفه بتشكيل الحكومة 51 نائبا يسمون نتنياهو امام الرئيس لتكليفه بتشكيل الحكومة 2019-04-15 | 14:50:12

تصوير: مارك نايمن أكد رئيسا تحالف الجبهة والعربية للتغيير النائبان ايمن عودة...

مشتبهان بسرقة سلاح حارس أمن مدرسة في أبو سنان مشتبهان بسرقة سلاح حارس أمن مدرسة في أبو سنان 2019-04-15 | 12:26:14

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :" باشرت الشرطة في...

بالعناق والدموع - اهالي عرابة يودعون معتمريهم بالعناق والدموع - اهالي عرابة يودعون معتمريهم 2019-04-15 | 11:46:24

بالعناق والدموع ودع اهالي عرابة صباح اليوم الاثنين ما يقارب ال 80 من المعتمرين...

مسيرة كشفية في طرعان بمناسبة أحد الشعانين مسيرة كشفية في طرعان بمناسبة أحد الشعانين 2019-04-15 | 11:16:49

شارك رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، وعدد من موظفي المجلس المحلي،...

استنفار للشرطة بعد بلاغ عن جسم مشبوه أمام مصنع بكرمئيل استنفار للشرطة بعد بلاغ عن جسم مشبوه أمام مصنع بكرمئيل 2019-04-15 | 11:15:02

جاءنا في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: صباح اليوم...

الشفاعمري رباح عليان فقد بصره ولم يفقد أمله وبصيرته الشفاعمري رباح عليان فقد بصره ولم يفقد أمله وبصيرته 2019-04-15 | 11:11:10

في اوج تعليمه استيقظ ليكتشف بأنه فقد نعمة البصر بعد تعرض الشبكية لخلل شعر رباح بأن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شاهدوا فيديو الاجاويدمصرع حادث تراكتورون صهيب محاجنة فتى قاصر اصابة قريبه فتى اخر انقلاب سرطة ام الفحم اسعاف سيارة مصرع رضيعة دهس شقيقها الوراء سيارة ام بطين النقب اصابة رجل طوبا زنغرية قرية بالغة جراء اطلاق نار الشرطة مستشفى نيماالصنارةتحريريوسي ابو كسيس باقي مدرب سخنين اتفاق يتفق ادارة فريق اتحاد ابناء ادارة نشأت ملحم شبهة مشتبهين مساعدة الشاب نشأت ملحم عرعره اعتقال تمديد شابين كرم مشعور الناصرة النصراوي لاعب ابناء هرتسليا كرة السلة الصنارة طرعان احتفال مولد النبوي الشريف مشاركة واسعة محمد احمد اسدي دير الاسد يلهوان فيديو مؤثر شقيقان طفلان نسيا داخل سيارة اخلاء مدرسة طمرة اصابات استنشاق دخان دون اصابات ابن خلدون اطباء العائلة الشمال مؤتمر الناصرة تحتضن د. بشارات بشارة مستشفى الاتجليزي حريق منطقة المقشور غربي كفر مندا استدعاء طائرة اخماد اشجار زيتون كرم مصرع فتاة ابو سنان سقوطها سقطت من ارتفاع شاهق خديجة ابو غزالة اتهام بالغين قاصر ام الفحم حرق سيارة اطلاق نار لائحة اتهام حيفا المحكمة المركزية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com