تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه ال​إعلام​ية السعودية ​لجين عمران​ برفقة إبنها للمرة الأولى.

وظهرا في الفيديو وهما يرقصان، فيما علّقت هي بالقول:””الله لا يحرمني منكم يا أغلى وأروع إنجاز لي في العمر”.وأضافت: “اللحظات كانت تتنافس في جمالها وهذي وحدة من أروعها مع ولدي سمير وبنتي جيلان، نصور من خلال عدسة 360 ونوثق اللحظات”.ومن ناحية أخرى، كانت عمران إحتفلت مؤخراً برفقة شقيقتها الفنانة أسيل عمران بعيد ميلاد والدهما، على طريقتهما المميزة أثناء قضائهما رحلة إستجمام عائلية على ضفاف جزر المالديف.ونشرت لجين صورة عائلية جمعتها بوالدها ووالدتها وشقيقتها الصغرى أسيل عمران، وهم يحتفلون بعيد ميلاد والدهم في أجواء صيفية.وعلقت لجين على الصورة :”تحت ضوء القمر وبريق النجوم على شط بحر المحيط الهندي وبعيييييدا عن الناس وزحمة المدينة خطفنا أعظم و أطيب أب و أحن و أروع أم. احتفلنا بذكرى ميلاد من تعب علينا وربانا وعلمنا وكبرنا وعمره ما قصر أو بخل علينا بشيء الله يخليه تاج على راسنا و يحفظه لنا و يطول بعمره و يعطيه الصحة و العافية و يقدرنا على رضاه وإسعاده ورفع راسه هو وست الحبايب”.