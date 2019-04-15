تهديد, من, قلب, المستشفيات.., ستائر, الغرف, خطر, داهم,

من المفترض أن تحمي الستائر التي تفصل أسرّة المرضى في العديد من المستشفيات خصوصيتهم، إلا أنها قد تهدد صحتهم... فهي تحمل في كثير من الأحيان بكتيريا مقاومة قد تنتقل إلى المرضى، بحسب ما أظهرت دراسة حديثة الجمعة.

فقد أخذت 1500 عينة من هذه الستائر لإجراء الدراسة وجرى اكتشاف البكتيريا المقاومة للأدوية في أكثر من حالة من كل خمس حالات.وفي أحيان كثيرة، كان المرضى يحملون البكتيريا نفسها المكتشفة على ستائرهم.وفي هذا السياق، قالت لونا مودي من جامعة ميشيغن الأميركية وهي من المشاركين في هذه الدراسة "يمكن لهذه البكتيريا أن تستمر على هذه الستائر، ومن المحتمل أن تنتقل إلى أماكن أخرى وإلى المرضى. وبما أن هذه الستائر تستخدم في كل المستشفيات حول العالم فهي بالتالي مشكلة عالمية".وشملت الدراسة ستة مراكز للتمريض في ميشيغن. وجمع الباحثون 1500 عينة على ستائر 625 غرفة.وأخذت عينات من حافة الستائر حيث تكون عرضة للمس في غالبية الأحيان. وكانت النتيجة أن 22% من هذه العينات تضم البكتيريا المقاومة للأدوية.وفي 16% من الحالات، كان المرضى يحملون البكتيريا نفسها الموجودة على الستائر في غرفهم.ووفقا للدراسة، قد يكون انتقال البكتيريا حصل من المريض إلى الستارة لكن العكس "ممكن بالتأكيد"، كما قالت مودي لوكالة فرانس برس.هي ترى أن هناك حاجة إلى إجراء مزيد من الدراسات لتحديد ما إذا كانت هذه الستائر هي فعلا مصدر تلوث بكتيري للمرضى.وستعرض نتائج هذه الدراسة في المؤتمر الأوروبي لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية الذي يعقد من السبت إلى الثلاثاء في أمستردام.