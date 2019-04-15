تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-15 19:06:19 فالفيردي يكشف موقف ميسي.. ويهاجم نظام يويفا |  2019-04-15 19:03:45 محاضرة للمحامي قيس ناصر عن تخطيط الشوارع في البلدات العربية |  2019-04-15 19:01:13 الاسرى يعلنون إنهاء الخطوات التصعيدية بعد الاتفاق مع إدارة السجون |  2019-04-15 17:26:44 اعتقال 4 مشتبهين احدهم من البعنة بتشغيل شقق للدعارة في طبريا |  2019-04-15 17:19:09 مانشستر يونايتد يعجِّز ريال مدريد بثمن باهظ لبوجبا |  2019-04-15 17:17:42 فلسطين على طاولة وزراء الخارجية العرب |  2019-04-15 17:12:29 الهستدروت وشركة خدمات جودة البيئة توقعان على اتفاقية عمل جماعية |  2019-04-15 15:50:23 حماس : بعض بنود تفاهمات التهدئة نفذت |  2019-04-15 14:50:12 51 نائبا يسمون نتنياهو امام الرئيس لتكليفه بتشكيل الحكومة |  2019-04-15 15:50:11 دوري الأبطال .. برشلونة للتخلص من لعنة ربع النهائي أمام يونايتد |  2019-04-15 14:50:27 رئيسة وزراء نيوزيلندا تجني ثمار موقفها تجاه مذبحة المسجدين |  2019-04-15 13:30:51 تعرض الأمير هاري وميغان لتهديدات بالقتل يوم زفافهما! |  2019-04-15 13:30:55 أشياء نلمسها يوميا تعرض حياتنا للخطر! |  2019-04-15 13:14:51 البطالة في تركيا عند أعلى مستوياتها منذ 10 سنوات |  2019-04-15 12:34:12 جيروزاليم بوست: رفات إيلي كوهين في طريقها من دمشق لإسرائيل |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مانشستر يونايتد يعجِّز ريال مدريد بثمن باهظ لبوجبا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حدد مانشستر يونايتد الإنجليزي، قيمة الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط الفريق، في ظل رغبة نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن مسؤولي مانشستر يونايتد أبلغوا مينو رايولا، وكيل أعمال بوجبا، بأن النادي لن يسمح للاعب بمغادرة أولد ترافورد بأقل من 130 مليون جنيه إسترليني. 
وأضافت أن بوجبا جذب اهتمام ريال مدريد خاصة بعد عودة زين الدين زيدان، مشيرا إلى أن الأخير يحاول إغراء بوجبا بالانضمام إلى الريال في الصيف المقبل.  وتابعت الصحيفة أن اليونايتد حدد سعرا كبيرا لبوجبا، من أجل درء اهتمام العملاق الإسباني باللاعب.  وكانت تقارير صحفية أكدت أن مانشستر يونايتد على استعداد لمنح بوجبا شارة قيادة الشياطين الحمر، بداية من الموسم المقبل، كي يشعر بتقدير أكبر، ويختار الاستمرار في أولد ترافورد.
مانشستر يونايتد يعجِّز ريال مدريد بثمن باهظ لبوجبا




كلمات متعلقة

مانشستر, يونايتد, يعجِّز, ريال, مدريد, بثمن, باهظ, لبوجبا,

تابعونــا

دوري الأبطال .. برشلونة للتخلص من لعنة ربع النهائي أمام يونايتد دوري الأبطال .. برشلونة للتخلص من لعنة ربع النهائي أمام يونايتد 2019-04-15 | 15:50:11

يسعى برشلونة ونجمه ليونيل ميسي للتخلص من لعنة الدور ربع النهائي في دوري أبطال...

ليفربول يحيي ذكرى "هيلزبرة" ومقتل العشرات من مشجعيه ليفربول يحيي ذكرى "هيلزبرة" ومقتل العشرات من مشجعيه 2019-04-15 | 15:50:08

استذكر، عشاق ليفربول، قبل المباراة التي جمعت "الريدز" مع ضيفه تشلسي، مأساة كارثة...

كارفخال: اي من لاعبي الريال لم يكن في المستوى المطلوب كارفخال: اي من لاعبي الريال لم يكن في المستوى المطلوب 2019-04-15 | 14:50:07

اعتبر لاعب نادي ​ريال مدريد​ داني ​كارفخال​ ان اي من لاعبي ريال مدريد لم يكونوا...

وكيل أعمال محمد صلاح يثير غضب الجماهير المصرية وكيل أعمال محمد صلاح يثير غضب الجماهير المصرية 2019-04-15 | 14:15:43

نشر رامي عباس وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح تغريدة على"تويتر" أثارت غضب...

مانشستر يونايتد يصدم ريال مدريد بسعر صفقة بوغبا مانشستر يونايتد يصدم ريال مدريد بسعر صفقة بوغبا 2019-04-15 | 13:30:59

أبلغ مسؤولو نادي مانشستر يونايتد وكيل أعمال النجم الفرنسي بول بوغبا أن النادي لن...

كريم بنزيما يضم اس يو في خارقة إلى مجموعته... فما هي؟ كريم بنزيما يضم اس يو في خارقة إلى مجموعته... فما هي؟ 2019-04-15 | 12:24:38

يعرف الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، بمدى حبه للسيارات الفاخرة والسوبر...

ريال مدريد يجهز 70 مليونا لضم الصربي لوكا يوفيتش ريال مدريد يجهز 70 مليونا لضم الصربي لوكا يوفيتش 2019-04-15 | 11:21:26

بدأ ريال مدريد تحركاته الفعلية لتعزيز قوته الهجومية خلال فترة الانتقالات الصيفية...

صلاح يكشف سر احتفاله الجديد أمام تشيلسي صلاح يكشف سر احتفاله الجديد أمام تشيلسي 2019-04-15 | 10:15:57

يعتقد محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، أن فريقه سيتوج بطلًا للدوري الإنجليزي...

الماني سيدير مباراة برشلونة ويونايتد في دوري الأبطال الماني سيدير مباراة برشلونة ويونايتد في دوري الأبطال 2019-04-15 | 08:10:03

يستقبل برشلونة الإسباني غدا الثلاثاء ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي في إياب ربع...

زيدان: الصفقات الجديدة لن تعوض رونالدو زيدان: الصفقات الجديدة لن تعوض رونالدو 2019-04-14 | 19:00:28

أبدى المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، رغبته في رؤية البرازيلي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids رفعت ترك اقالة تدريب مكابي اخاء الناصرة الدرجة الممتازة المدرب الحاجة ام شاكر ايوب من مجد الكروم تحتفل بعيد ميلادها 102 عاماتوئثيق حادث طرق مروع اصابة شخصين مدينة رهط سيارتين اسعاف اصابة شخصين حريق شب النار اندلاع مبنى المجلس المحلي كفر قرع قسم الرفاهصقايل ورشة بناء انهيار طيرة الكرمل عمال علقوا تحتها رافعات حادث عمل عمال عرب ركام نحال علي رافع عرابة مدينة صحة جيدة مأكولات طبيعية عسل تربية خلايا النحل الطيبي اردان الاقصى مواجهة بين الكنيستشفاعمرو لقاء معايده طوائف الفطر السعيد المبارك مباركه مدينة احتراق سيارة مفرق مجيدو اشتعال النار النيران اتجاه ام الفحم خصوصية اطفاء اخماد مصرع أحمد عبد السلام شلبي اكسال قرية سائق حادث طرق مروع تصادم شاحنة سيارة خصوصية مفرق وادي عارة شارع 6مصرع طفلة رضيعة نسي داخل سيارة مغلقه عراد الجنوب الشرطة اسعاف اختناق احتراق شاحنة جلجولية شارع 6 اضرار دون اصابات اطفاء اخماد حريق الشرطة مغني عربي حيفا اودي سيارة فنان احتراق بيت شبهات اضرام النار زهير فرنسيسمأمون شركاه رمضان 2016 حصري شاهدوا الحلقة الاولى عادل امام بطولة الصنارة نت يوم العطاء طرعان مجلس محلي فعاليات تطوع
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com