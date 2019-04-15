مانشستر, يونايتد, يعجِّز, ريال, مدريد, بثمن, باهظ, لبوجبا,

حدد مانشستر يونايتد الإنجليزي، قيمة الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط الفريق، في ظل رغبة نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن مسؤولي مانشستر يونايتد أبلغوا مينو رايولا، وكيل أعمال بوجبا، بأن النادي لن يسمح للاعب بمغادرة أولد ترافورد بأقل من 130 مليون جنيه إسترليني.وأضافت أن بوجبا جذب اهتمام ريال مدريد خاصة بعد عودة زين الدين زيدان، مشيرا إلى أن الأخير يحاول إغراء بوجبا بالانضمام إلى الريال في الصيف المقبل. وتابعت الصحيفة أن اليونايتد حدد سعرا كبيرا لبوجبا، من أجل درء اهتمام العملاق الإسباني باللاعب. وكانت تقارير صحفية أكدت أن مانشستر يونايتد على استعداد لمنح بوجبا شارة قيادة الشياطين الحمر، بداية من الموسم المقبل، كي يشعر بتقدير أكبر، ويختار الاستمرار في أولد ترافورد.