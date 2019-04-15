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فلسطين على طاولة وزراء الخارجية العرب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 بمشاركة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، يوم الاحد المقبل، اجتماعا طارئا، لبحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية بناءً على طلب دولة فلسطين.  وسيبحث الاجتماع، الذي سيعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة الصومال، آخر مستجدات وتطورات الأوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية سياسيا، وماليا، واعلاميا، خاصة في ضوء نتائج الانتخابات الاسرائيلية الأخيرة والاجراءات المتواصلة ضد الشعب والاقتصاد الفلسطيني.  وقال الامين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي في تصريح له إنه تقرر عقد الاجتماع يوم 21 الجاري بناء على طلب من دولة فلسطين، وإن الرئيس محمود عباس سيشارك في الاجتماع لاطلاع مجلس الجامعة العربية على رؤيته وتقييمه للوضع الخاص بالقضية الفلسطينية، وإطلاع الوزراء على آخر التطورات في ظل الاحداث الاخيرة.
فلسطين على طاولة وزراء الخارجية العرب




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