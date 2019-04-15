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الهستدروت وشركة خدمات جودة البيئة توقعان على اتفاقية عمل جماعية



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وقعت الهستدروت وشركة خدمات جودة البيئة اليوم الاثنين على اتفاقية عمل جماعية ستكون سارية المفعول مدة 6 سنوات وستشمل 100 عاملا ممن يعملون في الشركة. وتتضمن الاتفاقية علاوات على الأجور وتحسين شروط الرفاه وآليات تَقدُم العمال في السلم الوظائفي، حيث ان هذه هي اتفاقية العمل الجماعية الثانية التي تم توقيعها في الشركة. 




 وتعتبر شركة خدمات جودة البيئة (ESC) شركة حكومية تُعنى بمعالجة النفايات الخطرة، كما تُوفر الشركة للقطاع الصناعي ومعاهد الأبحاث حلولا بما يتعلق بجودة البيئة. وتمتلك الشركة مصنعا لها  في منطقة ناؤوت حوفاف في النقب.
الهستدروت وشركة خدمات جودة البيئة توقعان على اتفاقية عمل جماعية




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