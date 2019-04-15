الهستدروت, وشركة, خدمات, جودة, البيئة, توقعان, على, اتفاقية, عمل, جماعية,

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بدعوة من مؤسسة المجلس الاسرائيلي للعمارة الخضراء المختص في قضايا التخطيط...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن الشرطة قامت باغلاق شقق تم...
بمشاركة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى...
كشف عضو المكتب السياسي لحركة(حماس)، حسام بدران، اليوم الإثنين، عن أن بعض بنود...
تصوير: مارك نايمن أكد رئيسا تحالف الجبهة والعربية للتغيير النائبان ايمن عودة...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي :" باشرت الشرطة في...
بالعناق والدموع ودع اهالي عرابة صباح اليوم الاثنين ما يقارب ال 80 من المعتمرين...
شارك رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، وعدد من موظفي المجلس المحلي،...
جاءنا في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: صباح اليوم...
في اوج تعليمه استيقظ ليكتشف بأنه فقد نعمة البصر بعد تعرض الشبكية لخلل شعر رباح بأن...