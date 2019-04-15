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حماس : بعض بنود تفاهمات التهدئة نفذت



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف عضو المكتب السياسي لحركة(حماس)، حسام بدران، اليوم الإثنين، عن أن بعض بنود تفاهمات التهدئة، التي تم التوصل إليها برعاية مصرية أممية بن الحركة والاحتلال الإسرائيلي نفذت في قطاع غزة، وهناك خطوات أخرى مرتبطة بالتمويل.

وأكد بدران تصريحات صحفية متلفزة، أن التفاهمات ليست تهيئة سياسية إنما العودة لتفاهمات عام 2014، مبيناً أنها تتمثل في خطوات محدودة من قبل المقاومة في غزة، مقابلها تسهيلات وتخفيف من الاحتلال للحصار، وحماس اتجهت إلى هذه التفاهمات من منطلق "شعورها بالثقة، وبمعاناة أهلنا في غزة، ولإعطائهم فرصة لنوع من العيش الطبيعي كما كل شعوب الأرض".




وقال بدران: إن التفاهمات تتمثل في تحسين الأوضاع المعيشية في غزة من خلال فتح المعابر بشكل كامل، وزيادة مساحة الصيد والسماح بإدخال كل أموال المساعدات القطرية والأوروبية وحل مشكلة الكهرباء جذريا، والمساهمة في حل مشكلة البطالة ومساعدة الأسر الفقيرة.


وبخصوص الخطوات المقابلة، أوضح أنها تتمحور حول وقف الاشتباك المسلح، والخطوات الخشنة في مسيرات العودة، وأن مسألة الابتعاد عن السياح الفاصل غير واردة في التفاهمات، وبعض الخطوات بدأت تُنفذ عمليا، فيما الخطوات الأخرى مرتبطة أولاً بالدول التي ستقدم الأموال.


وحول المنحة القطرية، أكد بدران، أن هذا الأمر مرتبط بالتنفيذ القطري، ولدينا وعود واضحة من قطر خلال الفترة القريبة، سيتم البدء في تنفيذ هذه المنحة من طرفهم، وستستمر حتى نهاية العام الجاري، وقطر ستدفعها بالترتيب مع جهات أخرى ربما الأمم المتحدة، وليس بالطريقة السابقة التي فيها نوع من الإهانة.




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