51, نائبا, يسمون, نتنياهو, امام, الرئيس, لتكليفه, بتشكيل, الحكومة,

أكد رئيسا تحالف الجبهة والعربية للتغيير النائبان ايمن عودة وأحمد الطيبي، وجوب ابداء رئيس الدولة رؤوبين رفلين موقفه الواضح لشجب كل المحاولات التي تسهتدف النيل من شرعية المواطنين العرب، وكذلك اعمال تحريضية من جانب الحزب الحاكم الليكود ورئيسه بنيامين نتنياهو ضد المواطنين العرب وتحديدا خلال فترة المعركة الانتخابية واحتجا على قيام الليكود بتزويد نشطائه بكاميرات لتصوير الناخبين العرب في مراكز الاقتراع واشارا الى ان عمليات التصوير مست بنزاهة الانتخابات وبالعملية الديمقراطية.

تصوير: مارك نايمن

وجاءت اقوالهما خلال لقائهما الرئيس رفلين في مقره في اطار جولة المشاورات النيابية توطئة لاختيار الشخصية الاوفر حظا من اجل تكليفها بمهمة تشكيل الحكومة القادمة.وامتنع رئيسا الجبهة والعربية للتغيير عن توصية او تسمية اي شخصية برلمانية امام رئيس الدولة لتكليفها بهذه المهمة.