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دوري الأبطال .. برشلونة للتخلص من لعنة ربع النهائي أمام يونايتد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يسعى برشلونة ونجمه ليونيل ميسي للتخلص من لعنة الدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا التي تلاحقهما منذ ثلاثة أعوام، عندما يستقبل الفريق غدا مانشستر يونايتد في إياب المسابقة.




ويصارع برشلونة على ثلاث جبهات، فعلى الصعيد المحلي يخطو بخطوات ثابتة نحو الاحتفاظ بلقبه في "الليغا" للعام الثاني على التوالي، كما يتطلع لتحقيق الثنائية المحلية والاحتفاظ بالكأس عاما خامسا على التوالي، عندما سيواجه فالنسيا على ملعب "بينيتو فيامارين" في إشبيلية في الـ25 من مايو المقبل.


ويدخل البارسا الذي فاز ذهابا (1-0)، مباراة الغد أمام ضيفه مانشستر يونايتد، رافعا شعار "الخطأ ممنوع"، ولا يريد الفريق الكتالوني أن يكون ضحية جديدة أمام يونايتد بعدما سقط في الأعوام الثلاثة الماضية في ربع نهائي دوري الأبطال أمام كل من أتلتيكو مدريد، ويوفنتوس، وروما، خصوصا أن ذكرى خسارة العام الماضي ما زالت راسخة في الأذهان، وعلى لسان نجمه ميسي.




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