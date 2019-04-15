تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-15 15:50:23 حماس : بعض بنود تفاهمات التهدئة نفذت |  2019-04-15 14:50:12 51 نائبا يسمون نتنياهو امام الرئيس لتكليفه بتشكيل الحكومة |  2019-04-15 15:50:11 دوري الأبطال .. برشلونة للتخلص من لعنة ربع النهائي أمام يونايتد |  2019-04-15 14:50:27 رئيسة وزراء نيوزيلندا تجني ثمار موقفها تجاه مذبحة المسجدين |  2019-04-15 13:30:51 تعرض الأمير هاري وميغان لتهديدات بالقتل يوم زفافهما! |  2019-04-15 13:30:55 أشياء نلمسها يوميا تعرض حياتنا للخطر! |  2019-04-15 13:14:51 البطالة في تركيا عند أعلى مستوياتها منذ 10 سنوات |  2019-04-15 12:34:12 جيروزاليم بوست: رفات إيلي كوهين في طريقها من دمشق لإسرائيل |  2019-04-15 12:26:14 مشتبهان بسرقة سلاح حارس أمن مدرسة في أبو سنان |  2019-04-15 12:10:13 الانتخابات الإسرائيلية: دوافع ونتائج - الحلقة الرابعة |  2019-04-15 11:46:24 بالعناق والدموع - اهالي عرابة يودعون معتمريهم |  2019-04-15 11:16:49 مسيرة كشفية في طرعان بمناسبة أحد الشعانين |  2019-04-15 11:15:02 استنفار للشرطة بعد بلاغ عن جسم مشبوه أمام مصنع بكرمئيل |  2019-04-15 11:11:10 الشفاعمري رباح عليان فقد بصره ولم يفقد أمله وبصيرته |  2019-04-15 10:20:54 مصرع شاب 31 عاما تعرض لصعقة كهربائية في ورشة بناء بيفنه |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

رئيسة وزراء نيوزيلندا تجني ثمار موقفها تجاه مذبحة المسجدين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بفضل مواقفها الشجاعة عقب اعتداء المسجدين الإرهابي في كرايست شيرش الذي راح ضحيته 50 قتيلا.


وأظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم الاثنين، أن شعبية أرديرن وصلت إلى أعلى معدلاتها منذ توليها المنصب.


وكشف الاستفتاء الذي أجرته "1 نيوز كولمار برونتون" لاستطلاع الرأي العام، أن 51% من المستطلعين قالوا إن أرديرن هي رئيس الوزراء المفضل لديهم، محرزة سبع نقاط مئوية إضافية مقارنة بآخر استطلاع في فبراير الماضي.


وهذا أول استطلاع رأي سياسي يجرى في نيوزيلندا منذ أن قتل مسلح يميني 50 مصليا في مسجدي مدينة كرايست شيرش في 15 مارس الماضي.


وعلى النقيض من ذلك، تراجعت شعبية سايمون بريدجز زعيم الحزب الوطني المعارض الذي ينافس أرديرن بنسبة نقطة مئوية واحدة لتصل إلى 5%.


وأظهرت نتائج شعبية الأحزاب زيادة تأييد حزب العمال بزعامة أرديرن بنسبة 3% لتصل إلى 48 بالمئة بينما تراجعت شعبية الحزب الوطني إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر أيلول 2017 لتصل إلى 40%.


تصوير - afp




كلمات متعلقة

رئيسة, وزراء, نيوزيلندا, تجني, ثمار, موقفها, تجاه, مذبحة, المسجدين,

تابعونــا

البطالة في تركيا عند أعلى مستوياتها منذ 10 سنوات البطالة في تركيا عند أعلى مستوياتها منذ 10 سنوات 2019-04-15 | 13:14:51

كشفت بيانات رسمية، أن معدل البطالة في تركيا بلغ خلال شهر يناير الماضي 14.7%، حيث صعد...

جيروزاليم بوست: رفات إيلي كوهين في طريقها من دمشق لإسرائيل جيروزاليم بوست: رفات إيلي كوهين في طريقها من دمشق لإسرائيل 2019-04-15 | 12:34:12

قالت صحيقة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية نقلا عن تقارير سورية، إن الوفد الروسي...

لقب "ملكة جمال روسيا 2019" للفاتنة ألينا سانكو لقب "ملكة جمال روسيا 2019" للفاتنة ألينا سانكو 2019-04-15 | 10:15:05

فازت الفاتنة ألينا سانكو من مدينة آزوف التابعة لمقاطعة روستوف على الدون جنوبي...

ترجيح انعقاد أول قمة بين بوتين وكيم الأسبوع المقبل ترجيح انعقاد أول قمة بين بوتين وكيم الأسبوع المقبل 2019-04-15 | 08:09:04

رجحت مصادر لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية، أن يعقد الزعيم الكوري الشمالي كيم...

تقرير - صفقة القرن لن تشمل إقامة دولة فلسطينية تقرير - صفقة القرن لن تشمل إقامة دولة فلسطينية 2019-04-15 | 08:06:57

"تتضمن خطة السلام الامريكية المعروفة اعلاميا بصفقة القرن مقترحات لتحسين حياة...

ليلى وافي اول فلسطينية تترشح للبرلمان البلجيكي ليلى وافي اول فلسطينية تترشح للبرلمان البلجيكي 2019-04-15 | 05:55:38

ترشحت الشابة الفلسطينية ليلى وافي للبرلمان البلجيكي لتصبح اول فلسطينية تترشح...

اقتصاديون يحذرون من تباطؤ الاقتصاد العالمي اقتصاديون يحذرون من تباطؤ الاقتصاد العالمي 2019-04-14 | 22:03:37

قال مسؤولون ماليون عالميون إن التوقعات الخاصة بالنمو الاقتصادي العالمي "تميل إلى...

البرادعي: هذه هي صفقة القرن البرادعي: هذه هي صفقة القرن 2019-04-14 | 22:55:38

علق محمد البرادعي نائب الرئيس المصري الأسبق، على الأنباء التي تتوارد عن اكتمال...

نتنياهو : رفض المحكمة الدولية استجواب جنود امريكيين له اهمية كبرى نتنياهو : رفض المحكمة الدولية استجواب جنود امريكيين له اهمية كبرى 2019-04-14 | 19:00:59

أعرب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية الأولى...

عطل عالمي مفاجئ يضرب فيسبوك وواتساب وإنستغرام عطل عالمي مفاجئ يضرب فيسبوك وواتساب وإنستغرام 2019-04-14 | 15:20:34

تعرضت أكبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لشركة "فيسبوك"، بما فيها موقع الشركة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حريق في منطقة حرشية كتسير وادي عاره عرعره اطفاء اخماد حرارة الطقس القدس مواجهات اعتقالات بث مباشر مباشر الدوري الايطالي مباشر الدوري الايطالي بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين انهيار مطاردة سقف مصنع ياجور شرطيين حيفا متوسطة لصوص اشتباه مدرسة مراح الغزلان الثانوية تحتفل تخريج الفوج الاول من طلابها يافة الناصرة محل بيع مواد بناء دون اصابات منطقة موريا حيفا اطفاء اخماد الشرطة التحقيقالعراقيب مواجهات الشرطة اخلاء هدم ايمن عودة يقضي ليلته في القرية النقب مصرع الشاب كمال عزاومة النقب حادث طرق اصطدام سيارة صخور شارع اسعاف شرطة ذاتي النقابات الفلسطينية عمال حماية سهيل دياب هستدروت طمرة محل بطاقات يانصيب سرقة مبلغ مال اغراض ممتلكات شرطة تحقيق نيسان مهرجان الثالث قرية الرامة مشاركة واسعة أول برومو دعائي اعلاني مسلسل باب الحارة الجزء 8 شاهدوا مسيرة يوم الارض الخالد مدينة عرابة الذكرى 40 مشاركة واسعة قطرية تشييع جثمان رئيس مجلس كفر مندا مثواه الاخير طه عبد الحليم وفاة انتظام الدراسة وادي سلامة حضور المدير اجتماع ناصر سواعد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com