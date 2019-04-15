نفياً, لخبر, طلاقهما, ...زوج, بيرين, سات, يقدم, لها, هدية, قيّمة, جدا,

بعد إنتشار أخبار تفيد إنفصال الممثلة ​بيرين سات​ عن زوجها الفنان التركي ​كنان أوغلو​ بسبب وجود خلافات عديدة بينهما، رصدت الصحافة التركية بيرين وكنان وهما يتناولان العشاء معاً، ما ينفي شائعات خلافهما.

وذكرت إحدى الصحف التركية أن الثنائي التركي الشهير عاد بالفعل إلى حياته الزوجية الهادئة من جديد بعد فترة من توتر العلاقات بين بيرين وكنان خلال الأسابيع الماضية، اضافة الى المشكل الذي حصل بين بيرين وحماتها.وأضاف المصدر أن كينان أهدى زوجته أغنية جديدة كتبها من أجلها، كما أهداها سيارة فخمة من أجل مصالحتها أيضاً.