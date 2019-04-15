نفياً, لخبر, طلاقهما, ...زوج, بيرين, سات, يقدم, لها, هدية, قيّمة, جدا,

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بعدما حصل الفنان المغربي سعد لمجرد على حكم بالبراءة من تهمة الاغتصاب، ومحاكمته...
خضعت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي لجلسة تصوير جديدة نشرتها عبر حساباتها على...
كشفت شركة "إيغل فيلمز" المنتجة لمسلسل "الكاتب" الذي من مقرر عرضه ضمن السباق...
تواصل الفنانة اللبنانية إليسا تشويق الجمهور لفيديو كليب أغنيتها "كرهني"،...
تعرض نجم ستار اكاديمي مصطفى مزهر لإختراق حساباته على مواقع التواصل، حيث تمكن...
بعد إتصال هاتفي معها شخصياً، نفت "برنسيسة الغناء العربي" الفنانة ديانا حداد...
أعدت الإعلامية السعودية لجين عمران وشقيقتها الفنانة أسيل عمران حفل خاص لوالدهما...
نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع...
يقال أن اجمل النتاجات الفنية واصدقها تعبيرا، هي تلك المنبثقة من ثنايا الروح وصميم...
أطلت الممثلة المصرية سمية الخشاب مع الاعلامي عمرو اديب في حلقة الامس من برنامج...