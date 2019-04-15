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10 عادات يومية تدمر الكلى



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 الكلى هي واحدة من أهم أعضاء الجسم البشري. تشمل وظائفها إزالة المياه الزائدة من الجسم والاحتفاظ بالمياه عندما يكون الجسم في حاجة إليها، وتنظيم مستويات المعادن مثل الكالسيوم والفوسفات في الجسم ، وإزالة السموم من الدم وفلترة الفضلات عن طريق البول .



كشف موقع بولد سكاى الشهير عن 10 عادات يتبعها أغلب الأشخاص تدمر الكلى وهى تتمثل فيما يلى:


1. الاستهلاك المفرط للأطعمة المصنعة :


تمتلئ الأطعمة المصنعة بالفوسفور والصوديوم ، وهما السببان الرئيسيان اللذان يتسببان في تلف الكلى. يجب على الأشخاص المصابين بمرض الكلى أو بدونه الحد من الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة مثل البرجر والمعجنات والفطائر والنقانق والخضراوات المعلبة.


2. تناول المسكنات المفرطة:


أدوية تخفيف الألم التي لا تحتاج إلى وصفة طبية مثل الإيبوبروفين والأسبرين والأسيتامينوفين قد تخفف من الأوجاع والآلام، ولكنها يمكن أن تدمر أيضًا كليتيك في نفس الوقت. 


3. كمية المياه غير كافية:


إذا كان جسمك رطبًا ، فهو يساعد كليتيك على التخلص من السموم خارج الجسم. هذا أحد الأسباب التي تجعل الأطباء يوصونك بشرب الكثير من الماء لتجنب حصى الكلى.


4. الكثير من الملح السيئ:


الأطعمة الغنية بالملح غنية بالصوديوم واستهلاكها يزيد من ضغط الدم. هذا يمكن أن يضر الكليتين ، لأن الكلى بحاجة إلى بذل جهد أكبر لإصدار الملح الزائد. هذا، بدوره ، يمكن أن يسبب احتباس الماء في الجسم ، مما يعرضك لخطر متزايد لأمراض الكلى.  


5. قلة النوم:


النوم مهم جدًا لجسمك لأنه يريح عضلات دماغك ويشفي ويجدد خلايا الجسم. النوم الجيد ليلًا ضروري لصحتك العامة، بما في ذلك الكلى. تتم إدارة وظائف الكلى من خلال دورة النوم والاستيقاظ ، والتي تساعد على تنسيق عبء عمل الكلى على مدار 24 ساعة. 


6. تناول الكثير من اللحوم:


تنتج اللحوم الحمراء كمية عالية من الحمض في الدم. هذا يمكن أن يكون ضارا للكلى ويسبب الحماض. الحماض هو حالة لا تستطيع فيها الكلى إزالة الحمض بشكل كاف. يعد البروتين الحيواني ضروريًا للجسم ، لكن الاستهلاك الزائد قد يكون قاتلًا للكلى . 


7.أهمال علاج نزلات البرد والالتهابات:


إذا كنت تعاني من التهابات شائعة مثل البرد والإنفلونزا والتونيليس، إلخ ، ابدأ في تناول المضادات الحيوية على الفور. إذا لم تتم معالجة العدوى في الوقت المحدد، فقد تلحق الضرر بكليتك. أيضًا، إذا تركت العدوى الفيروسية دون علاج، فقد تلحق الضرر بكليتك.


8. شرب الكحول الزائد:


شرب الكحول بانتظام بكمية زائدة يمكن أن يضاعف خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة. هذا هو السبب في أن الأشخاص الذين يتناولون المشروبات الكحولية يكون لديهم عادة خطر متزايد من مشاكل في الكلى أيضا، الكحول شديد الجفاف والذي يمكن أن يعيق أداء الكلى.


9. عدم التبول:


في كثير من الأحيان التبول هو الطريقة التي يتم من خلالها التخلص من السموم من الجسم. إذا كنت لا تبول كثيرًا ، فقد يكون ذلك ضارًا بالكلى وبمرور الوقت ، قد يؤدي ذلك إلى تكوين حصوات الكلى ويسبب أمراض الكلى. 


10. زيادة تناول الأطعمة الغنية بالسكر:


إذا تم استهلاك السكر بشكل مفرط ، يمكن أن يسبب مرض الكلى تجنب المشروبات السكرية والحلويات والصودا.




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