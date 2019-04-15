استذكر، عشاق ليفربول، قبل المباراة التي جمعت "الريدز" مع ضيفه تشلسي، مأساة كارثة استاد هيلزبرة التي أودت بحياة عشرات المشجعين في أسوأ فاجعة شهدتها الملاعب الإنجليزية في التاريخ.

ووقف الجميع دقيقة صمت مع رفع لافتات وصورة تخلد ذكرى الكارثة الأليمة التي مر عليها ثلاثون عاما.وتعود فصول الحادثة المؤلمة إلى 15 أبريل 1989 عندم استضاف استاد هيلزبرة "ملعب شيفلد وينزداي" مباراة نصف نهائي كأس إنجلترا ما بين ليفربول ونوتينغهام فورست.ففي ذلك اليوم مات 95 شخصاً تتراوح أعمارهم ما بين 10-64 عام جراء الإصابات التي لحقت بهم فيما أصيب 770 شخصاً آخرون.وكان الملعب لا يتسع لأكثر من 35 ألف متفرج لكن وقع عليه اختيار الاتحاد الإنجليزي لاستضافة المباراة، رغم التوقعات المسبقة بحضور جماهيري ضخم لاسيما من جانب ليفربول الذي يتمتع بشعبية كبيرة.ولم تمر سوى 3 دقائق على بداية المباراة حتى بدأت المأساة بسبب التدافع داخل المدرجات فلم يعد المدرج يحتمل الأعداد التي فاقت السعة وسط غياب واضح للتنظيم، ومع الاكتظاظ والتدافع حاول الجماهير الهرب مما أدى لدهس عدد كبير من الجمهور خاصة من صغار السن.