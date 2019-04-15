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صور- راتايكوفسكي تتألق بحفل افتتاح في كاليفورنيا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق




العارضة المغرية ايميلي راتايكوفسكي تبهر الانظار بطقم شبابي في حفل افتتاح في كاليفورنيا..


تصوير: afp




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