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مدينة صغيرة للبيع وهذا سعرها ! فيديو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



طرحت ​سيدة أميركية​ تدعى "كيدو"، مدينة صغيرة تملكها للبيع مقابل 8 ملايين دولار، وتقع المدينة في صحراء ​نيفادا​ على مساحة 113 كيلومترا مربعاً.



وقامت كيدو وزوجها بإحياء هذه المنطقة من خلال حفر الآبار، وإنشاء طرق وتعبيدها لتتحول الى مدينة صغيرة باسم "Cal-Nev-Ari"، لتتحول المنطقة لاحقا إلى منطقة سياحية تحتوي على المطاعم والفنادق، حيث شعرت كيدو أنها أصبحت غير قادرة على إدارة شؤونها، لتقرر عرض المدينة للبيع.


وتحتوي المدينة على مطار مهجور كانت قد اشترته هي وزوجها من الحكومة في عام 1965، حيث كانا من هواة الطيران وأرادا تجديد المطار، إلا أنهما عدلا عن الفكرة.




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