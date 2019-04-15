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كارفخال: اي من لاعبي الريال لم يكن في المستوى المطلوب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اعتبر لاعب نادي ​ريال مدريد​ داني ​كارفخال​ ان اي من لاعبي ريال مدريد لم يكونوا في مستواهم المطلوب خلال الموسم الحالي، واضاف كارفخال الذي خرج فريقه منجميع المنافسات التي من الممكن ان ينافس عليها خلال الموسم الحالي الى ان عودة المدير الفني الفرنسي زين الدين ​زيدان​ الى ​السانتياغو بيرنابيو​ هو افضل امر حصل للفريق خلال الفترة الاخيرة.





ولفت كارفخال الى ان زيدان مدرب شجاع خاصة وانه استلم الفريق في هذه الفترة عوضاً عن الانتظار الى فترة ما بعد ​انتهاء الموسم​ الحالي . 




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