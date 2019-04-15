كارفخال:, اي, من, لاعبي, الريال, لم, يكن, في, المستوى, المطلوب,

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يسعى برشلونة ونجمه ليونيل ميسي للتخلص من لعنة الدور ربع النهائي في دوري أبطال...
استذكر، عشاق ليفربول، قبل المباراة التي جمعت "الريدز" مع ضيفه تشلسي، مأساة كارثة...
نشر رامي عباس وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح تغريدة على"تويتر" أثارت غضب...
أبلغ مسؤولو نادي مانشستر يونايتد وكيل أعمال النجم الفرنسي بول بوغبا أن النادي لن...
يعرف الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، بمدى حبه للسيارات الفاخرة والسوبر...
بدأ ريال مدريد تحركاته الفعلية لتعزيز قوته الهجومية خلال فترة الانتقالات الصيفية...
يعتقد محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، أن فريقه سيتوج بطلًا للدوري الإنجليزي...
يستقبل برشلونة الإسباني غدا الثلاثاء ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي في إياب ربع...
أبدى المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، رغبته في رؤية البرازيلي...
ينتظر نادي مانشستر يونايتد تخلي يوفنتوس عن أحد نجومه، من أجل الانقضاض عليه في...