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هيفا وهبي تسحر المتابعين بأحدث جلسة تصوير



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



خضعت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ لجلسة تصوير جديدة نشرتها عبر حساباتها على احد مواقع التواصل الاجتماعي. ومن اللحظة التي نشرتها فيها حظت الصورة على انتشار كبير خاصة ان اطلالة هيفا مميزة جدا فقد اختارت اختارت فستانا لامعاً من تصميم دار Balmain ومكياج برز جمال عينيها. وعلقت على الصورة كاتبة : كن سعيدا كن مشعاً كن أنت!




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