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"الكاتب" أول مسلسل عربي يعرض عالمياً تزامناً مع عرضه الأول



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت شركة "إيغل فيلمز" المنتجة لمسلسل "الكاتب" الذي من مقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل، أنه المسلسل العربي الأول الذي سيتم عرضه على تطبيق "Netflix" وذلك تزامناً مع عرضه الأول في الشهر الكريم.



يشار إلى أن المسلسل من بطولة ​دانييلا رحمة​، ​باسل خياط​، ندى أبو فرحات، نقولا دانييل وغيرهم وهو من إخراج رامي حنا وكتابة ريم حنا.


ومن ناحية اخرى، تعد هذه التجربة هي الثانية التي تجمع رحمة وخياط بعد مسلسل "تانغو" الذذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحاً كبيراً.





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